Com velódromo atrasado, Rio-2016 cancela evento-teste do ciclismo de pista

O Comitê Organizador do Rio-2016 falhou na tentativa de realizar 100% dos eventos-testes dos Jogos. Nesta quinta-feira, o órgão anunciou o cancelamento do evento-teste do ciclismo de pista, que inicialmente estava previsto para acontecer em março e já havia sido adiado. O velódromo não ficará totalmente pronto até o fim de maio e a última data prevista para o evento era 30 de abril.

Pelo que explicou o diretor de comunicação do Comitê Rio-2016, Mário Andrada, a decisão foi tomada após consulta à prefeitura do Rio, ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e à União Ciclística Internacional (UCI).

O velódromo, estrutura permanente que será mantida após a Olimpíada, é a obra que mais preocupa para os Jogos. Construído no Parque Olímpico da Barra, sofreu atrasos em diversas etapas e atualmente passa pela parte mais delicada dos trabalhos: a montagem da pista.

As lâminas de madeira nobre vieram da Rússia e demoraram mais tempo do que o previsto para chegar. Isso atrasou o cronograma em 12 dias, fazendo com que a instalação da pista, que deveria começar em 10 de março, só pudesse ter início na última terça-feira.

Assim, não haveria como concluir a pista até o dia 30 de abril, data que começaria o evento-teste. O velódromo tem a previsão de ser 100% entregue no dia 30 maio e deverá receber uma competição de exibição entre os dias 25 e 27 de junho, sem a participação de ciclistas estrangeiros.

O Rio-2016 pretendia realizar 45 eventos-testes dentro da série Aquece Rio. O do ciclismo de pista é o primeiro a ser cancelado - e a tendência é que os demais também sejam mantidos. Em abril estão previstas competições de levantamento de peso (7 a 10), tiro esportivo (15 a 24), natação (15 a 20), ginástica artística (16 e 22), natação paralímpica (22 a 24), esgrima (23 a 27), polo aquático (26 a 29) e handebol (29 a 1.º de maio).

Os eventos-testes de natação e ginástica artística são particularmente importantes. O primeiro vale também como Troféu Maria Lenk e será a segunda e última seletiva da natação brasileira. O segundo é Pré-Olímpico Mundial e classifica quatro equipes masculinas e quatro femininas. As meninas brasileiras ainda buscam vaga.