Com virada no fim, Maicon Siqueira supera americano na estreia no tae kwon do

O brasileiro Maicon Siqueira estreou com uma vitória emocionante na disputa do tae kwon do nos Jogos Olímpicos do Rio. Neste sábado, na categoria acima de 80kg, na Arena Carioca 3, ele superou de virada o norte-americano Stephen Lambdin por 9 a 7.

Os dois primeiros rounds da luta foram equilibrados, tanto que Maicon Siqueira fechou o inicial em vantagem de 1 a 0 e terminou o segundo empatado em 1 a 1. Já no terceiro, a luta foi franca. E Lambdin parecia muito perto da vitória após fazer 6 a 4.

Mas a sete segundos do fim, Maicon Siqueira reagiu. O brasileiro acertou um chute no capacete e passou a liderar o placar, fazendo 7 a 6. A virada aumentou a troca de golpes nos instantes, mas quem se deu melhor foi o brasileiro, que triunfou às 9 a 7.

Assim, Maicon Siqueira, que foi medalhista de bronze na Universíada de 2015, avançou às quartas de final da Olimpíada. Último brasileiro a competir no tae kwon do no Rio-2016 vai enfrentar, a partir das 15h15, Abdoul Razak Issoufou, do Níger, que superou o francês M'bar N'diaye por 6 a 0. Na sua estreia na Olimpíada.