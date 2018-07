Com Welisson Silva, Brasil estreia no Mundial de Houston

Com Welisson da Silva, na categoria 85 kg, o Brasil estreia no Mundial de Levantamento de Pesos nesta terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. O evento, que reúne 748 atletas de 105 países, é a última seletiva mundial para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

"Este campeonato é importante por si só, ainda mais agora que já começa a contar como classificatória para os Jogos Olímpicos. A gente tem de fazer um papel legal para dar um passo em direção a esta vaga", afirma.

A segunda brasileira a entrar em ação é Bruna Piloto, na quarta-feira, às 15h. A atleta da categoria 63 kg, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, espera conseguir um bom desempenho em sua estreia no Mundial.

"Eu sei que vai ser difícil, pois é uma competição muito forte. As minhas expectativas são melhorar a minha marca e superar o resultado do Pan, fazer 95 kg de arranco e mais de 115 kg de arremesso. Espero competir bem e ficar em uma boa colocação. Estou preparada para fazer o meu melhor", garante.

Fora da disputa na quinta-feira, o País contará com três representantes no dia seguinte: Jaqueline Ferreira , Monique Araújo(ambas na categoria 75 kg) e Mateus Machado (105 kg). O atleta, que faturou a prata no Pan de Toronto, está motivado para a sua terceira participação no Mundial. “Minha meta é ficar entre os dez primeiros e, depois do Pan, estou muito mais confiante, além de mais experiente, o que vai me fazer chegar ainda mais focado e concentrado”, aposta. Jaqueline também vai aos Estados Unidos embalada pelo bronze pan-americano.

Fernando Reis, bicampeão pan-americano na categoria acima de 105 kg, encerra a participação brasileira na competição no sábado, as 18h55. O atleta do Pinheiros sonha com o pódio em sua quinta participação no Mundial e tenta manter a concentração. "O meu objetivo, a princípio, é estar entre os cinco e, se der tudo certo, brigar por uma medalha. Pensamos nos Jogos Olímpicos todos os dias, mas temos que dar um passo de cada vez. O foco agora é no Mundial."

Por ser país-sede, O Brasil já tem cinco vagas garantidas no levantamento de pesos para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) definirá, até julho, a seleção olímpica com base em critérios técnicos, incluindo resultados em eventos nacionais e internacionais.

Programação dos brasileiros no Mundial:

Terça-feira

15h30 - Welisson Rosa da Silva

Quarta-feira

15h - Bruna Luana Nascimento Piloto

Sexta-feira

14h - Monique Maria Lima de Araújo

16h - Mateus Filipe Gregório Machado

18h55 - Jaqueline Antônia Ferreira

Sábado

18h55 - Fernando Saraiva Reis