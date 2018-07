Começa a nova fase da venda de ingressos da Rio-2016

Recomeça às 10h desta terça-feira a corrida por ingressos para os Jogos Olímpicos Rio-2016. E, mais do que na primeira fase de vendas - quando os bilhetes foram definidos por sorteio -, o termo corrida agora faz todo o sentido. A compra será feita no modelo tradicional: quem chegar antes, leva.

O Comitê Rio-2016 anunciou na sexta-feira que haverá ingressos para todos os 518 eventos, incluindo os mais disputados. Assim, quando o portal rio2016.com/ingressos liberar os pedidos, será possível comprar bilhetes para as cerimônias de abertura e encerramento, finais do basquete e do futebol e até mesmo a decisão dos 100 metros rasos no atletismo, que deverá contar com a presença do jamaicano Usain Bolt.

Tamanha expectativa, porém, poderá gerar alguns percalços. O mais temido é a instabilidade no sistema, que deixa o site lento e costuma ocorrer quando um grande número de pessoas tenta fazer a compra ao mesmo tempo. “A gente espera uma alta demanda. Fizemos um trabalho superextenso de testes, simulando milhares de pessoas acessando, mas não é possível garantir com 100% de certeza que a ferramenta irá suportar”, admitiu o diretor de Ingressos do comitê, Donovan Ferreti.

Apesar disso, quem tiver dificuldades para comprar as entradas ou encontrar algum evento esgotado não deve perder a esperança de assistir ao vivo aos Jogos no próximo ano. “Lançamos em 1.º de outubro a opção de revenda dos ingressos. A pessoa entra no site, coloca que quer revender e a gente pega em consignação. Assim que ele é revendido, a pessoa recebe 100% do seu dinheiro de volta’’, explicou Ferreti.

Dos dois milhões de bilhetes vendidos na primeira etapa, cerca de quatro mil deles já foram colocados para revenda. Em parte, graças à opção de revenda, alguns eventos, que chegaram a ser considerados esgotados, estarão novamente disponíveis. Mas a maior carga de novos ingressos vem de uma reserva de contingência, que o Rio-2016 havia deixado de lado por conta das arenas ainda em construção e de definições como a acomodação da imprensa, por exemplo.

“Temos ingressos desde os mais baratos até os mais caros justamente pela liberação da contingência”, explica Ferreti. Até dezembro, será possível comprar os ingressos de forma parcelada, em até três vezes (mais informações ao lado). Inicialmente, o parcelamento estava previsto somente para a primeira etapa. “A gente resolveu aceitar de novo porque a demanda nas duas fases de sorteio foi muito grande. Mais de 90% dos compradores que pagaram com cartão de crédito optaram pelo parcelamento”, contou Donovan Ferreti.

Cada pessoa poderá adquirir até 120 ingressos. “É um número que a gente considera bem tranquilo para que todo mundo possa levar suas famílias”, avalia o diretor. Ele descarta, contudo, que isso possa atrair a atenção de cambistas. “Os ingressos são todos nominais, e a gente está num trabalho muito forte com os três níveis de polícia para combater esse tipo de venda”, assegurou Ferreti.

COMO COMPRAR

Início das vendas

Os bilhetes começam a ser comercializados hoje às 10h pelo site www.rio2016.com/ingressos. Cerca de dois milhões de entradas estarão disponíveis para os torcedores, em até 518 eventos simultâneos na rede.

Regras

Cada pessoa poderá escolher até seis eventos, selecionando de 4 a 6 ingressos, num máximo de 120 no total. O tempo de compra não pode exceder 30 minutos.

Valores

De todos os bilhetes à venda, 31% custam abaixo de R$ 70 e 51% estão abaixo de R$ 100.

Formas de pagamento

Serão aceitos cartão de crédito da bandeira Visa e também a chamada ‘Solução Virtual’, voltada para quem não tem cartão de bandeira Visa. O consumidor precisa criar uma conta virtual e fazer a carga do valor três dias antes da compra. Se o valor da carga for maior do que o da compra, o consumidor poderá pedir o reembolso ou utilizar o valor para outras compras.

Parcelamento

As compras poderão ser parceladas em até três vezes sem juros com o cartão Visa de qualquer banco (até o mês de dezembro).

Revenda dos bilhetes

O site Rio-2016 já oferece uma ferramenta de revenda, com reembolso de 100% do valor.

Meia-entrada

Pessoas acima de 60 anos e cadeirantes terão direito ao desconto em todas as categorias. Estudantes e pessoas com outras deficiências (PCD) terão direito na categoria de preços mais baratos em todas os eventos.

