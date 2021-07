Começamos bem no vôlei em Tóquio

Depois de longa espera, os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, enfim, começaram. Toda ansiedade, as expectativas e as incertezas se transformaram em alívio para milhares de atletas que realizam o sonho de disputar uma Olimpíada. A pandemia não acabou, são Jogos diferentes, mas o espírito olímpico está vivo e mais forte do que nunca. E o nosso vôlei estreou bem, com vitórias nas quadras e nas areias.

Começando pelas quadras... No masculino, apesar do susto no primeiro set, vencemos a Tunísia como era esperado. Hoje a batalha é contra a Argentina. Esse ano a mais de preparação “forçada” foi bom pra gente: Leal chegou, se adaptou e forma uma “Trinca de Ases” com Lucarelli e Wallace, um trio que nenhuma equipe do mundo tem. É um trunfo que temos na luta pela quarta medalha de ouro.

Estamos numa chave muito forte, com Rússia, Argentina, Estados Unidos e França, e é fundamental passar bem pela fase de classificação, fechar em primeiro ou segundo, para tentar fugir de um possível confronto “antes da hora” contra Polônia e Itália. Somos favoritos, sim, mas tem muita pedra nesse caminho até o topo do pódio.

No feminino, vitória também esperada sobre a Coreia do Sul. Assim como no masculino, o adiamento contribuiu para Natália estar plenamente recuperada de uma cirurgia e, com Gabizinha e Tandara, temos uma trinca de muita força. Estamos numa chave boa, não acredito em surpresas desagradáveis nessa fase. A seleção chega muito bem e tem tudo para brigar pelo tri olímpico.

Do outro lado, no Grupo B, uma briga boa de assistir sentado no sofá de casa: Estados Unidos, campeões da VNL, Turquia, que já abriu com 3 a 0 sobre a China, atual campeã olímpica, Itália, da craque Egonu, que também começou bem com um 3 a 0 sobre a Rússia... Vai sair faísca.

Já no vôlei de praia, três jogos e três boas vitórias contra o mesmo adversário: o calor absurdo que faz na arena do Parque Shiokaze. De tudo que temos visto e ouvido, é sufocante, com umidade baixa e sensação térmica altíssima, mas os brasileiros passaram invictos pela rodada de estreia.

Alison e Álvaro Filho venceram a Argentina e estão numa chave duríssima. Hoje à noite enfrentam a dupla americana que tem Dalhausser, ouro em Pequim-2008, e fecham o grupo contra os holandeses Brouwer/Meeuwsen, bronze no Rio-2016.

Evandro e Bruno caíram num grupo teoricamente menos difícil, mas sofreram para vencer os irmãos chilenos Grimalt na estreia. A dupla ainda enfrenta o time de Marrocos, mas o jogo mais complicado deve ser contra os poloneses Fijalek e Bryl.

Os dois times têm condições de brigar por medalha. E cada dupla tem o peso e a experiência de um campeão no Rio-2016.

Ágatha e Duda também passaram pela parceria argentina e jogam hoje contra a dupla chinesa Wang / Xia. São favoritas na chave e candidatas a medalha pelos dois anos que tiveram antes de chegarem ao Japão. Ana Patrícia e Rebecca, que jogariam após o fechamento da coluna contra Makokha/Khadamvi (Quênia), é a única dupla 100% estreante do Brasil e também chegam a Tóquio credenciadas por ótimos resultados.

Ainda é só o começo dos Jogos, nosso vôlei começou bem em Tóquio e eu acredito em muitas medalhas. E acredito em ouros... Vamos torcer!