Comemoração da namorada de Ana Marcela durante ouro olímpico termina com Polícia

Maria Clara, namorada da nadadora Ana Marcela Cunha, foi surpreendida na noite dessa terça-feira enquanto comemorava o ouro olímpico da baiana em Tóquio. A felicidade foi tamanha que cinco vizinhos se incomodaram com o barulho e foram com a síndica e a polícia na porta do apartamento, no Rio de Janeiro.

Ana Marcela venceu na maratona aquática nos 10 quilômetros do Odaiba Marine Park com o tempo de 1h59min30s08 na manhã de quarta-feira, ainda noite de terça-feira no Brasil.

"No sprint final, a gente começou a gritar enlouquecidamente. E, logo depois, a campainha começou a tocar loucamente", contou à TV Globo. Quando abriu a porta, Clara contou à Polícia e aos vizinhos que a namorada acabara de ganhar uma medalha de ouro olímpica no Japão.

Conforme o relato da jovem, o grupo pediu para que a comemoração fosse em volume mais baixo. Nos stories do Instagram, Clara mostrou felicidade pela conquista de Ana Marcela. E também o contato que já teve com a medalhista olímpica após a conquista.