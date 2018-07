Comitê 2016 mantém meta de despoluição da Baía de Guanabara

Quatro dias após o secretário estadual de Meio Ambiente do Rio, André Corrêa, declarar que “não vai acontecer” a meta de despoluição da Baía de Guanabara, o Comitê Rio 2016 , responsável pela organização da Olimpíada, reafirmou nesta terça-feira a intenção de tratar 80% do esgoto despejado na Baía até o ano dos Jogos.

"Em 2007, 11% do esgoto era tratado. Hoje, alcançamos cerca de 50%. Continuamos trabalhando ao lado do governo. Está tudo andando no seu curso", assegurou Andrada. "Não há risco para os atletas."

Questionado sobre a possibilidade de troca do local de provas caso a despoluição da Baía não chegue a níveis adequados, ele afastou a alternativa. "Não existe plano B. O iatismo vai ocorrer na Baía de Guanabara. Não vai haver televisão boiando. Temos uma estrutura que não deixa o lixo chegar à Baía. Nenhum lixo vai interromper a regata."