Comitê dos Jogos de Paris-2024 escolhe Taiti para receber as disputas de surfe

O comitê organizador da Olimpíada de Paris-2024 surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar que as disputas de surfe serão realizadas no Taiti, a mais de 15 mil quilômetros de distância da sede dos Jogos. A decisão ainda precisa ser aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Com a escolha, os organizadores desprezaram praias francesas que pretendiam receber as provas, caso de Les Landes, sede atual da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. O objetivo do comitê é realizar as competições da modalidade nas famosas ondas de Teahupo'o, uma das praias mais famosas da Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico.

Estavam na disputa ainda Biarritz, Lacanau e La Torche, todas localizadas no litoral francês, muito mais próximo da realização das demais modalidades do programa olímpico de Paris-2024. A decisão foi tomada em parceria com a Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês).

"Nós saudamos as cinco candidaturas, todas excelentes para a prática do surfe, mas o Taiti é realmente excepcional ao oferecer aos atletas e ao nosso esporte condições espetaculares e ótimas para a competição", declarou o presidente da ISA, Fernando Aguerre. "Para nós, o Taiti representa a autenticidade do nosso esporte e a missão da ISA é celebrar a cultura e estilo de vida únicos do surfe."

Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto. Antes disso, os principais atletas do mundo vão se reunir em grandes disputas na Olimpíada de Tóquio, em 2020.

Na capital japonesa, o surfe fará sua estreia no programa olímpico. Em sua primeira edição, a modalidade será disputada na praia de Shidashita, 60 quilômetros ao norte de Tóquio.