Comitê dos Jogos de Tóquio confirma 4º caso de funcionário infectado por covid-19

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio informou na manhã deste sábado que mais um funcionário foi infectado pelo coronavírus, ampliando para quatro o número de casos dentro da entidade desde o início da pandemia.

Segundo o comunicado dos organizadores da Olimpíada, o quarto caso é um homem, de cerca de 30 anos, e que estava trabalhando no escritório Harumi do Comitê Organizador, no bairro de Chuo, em Tóquio. A identidade da pessoa contaminada não foi revelada. Ela tem trabalhado remotamente há quase um mês.

Leia Também Ameaça dos EUA de cortar verbas para agência antidoping pode deixar americanos fora da Olimpíada

"O colaborador infectado pela vírus tem trabalhado de sua casa desde o dia 7 de julho. Seu último dia de trabalho no local foi em 6 de julho", diz o comunicado enviado à imprensa.

"Tóquio-2020 continuará a trabalhar com organizações relevantes para evitar a disseminação da covid-19 e tomar todas as medidas necessárias para manter um ambiente de trabalho seguro e protegido para nossa equipe", completa.

O primeiro caso de coronavírus dentro do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio veio à tona em abril, com um funcionário do sexo masculino na casa dos 30 anos. Depois, a organização revelou em agosto que mais dois funcionários haviam sido infectados, um deles uma mulher.

Todos foram afastados do trabalho na sede localizada perto da Baía de Tóquio e ficaram em isolamento em suas residências. A entidade conta com mais de 3.500 colaboradores.

O Comitê Organizador da Olimpíada planeja uma força-tarefa com representes do governo japonês a fim de traçar um plano com medidas de contenção contra o coronavírus e assegurar que o evento seja realizado na data remarcada, em 2021. O Japão registra mais de 71 mil casos desde o início da pandemia, com 1361 mortes pela doença.