Comitê dos Jogos de Tóquio confirma novo caso de funcionário com covid-19

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio comunicou neste sábado que um funcionário testou positivo para o novo coronavírus, ampliando para três o números de casos dentro da entidade desde o início da pandemia. Os organizadores do evento divulgaram a informação por meio de nota.

Segundo a entidade, o homem tem cerca de 20 anos e trabalha no escritório Harumi do Comitê Organizador, no bairro de Chuo, em Tóquio. A identidade da pessoa infectada não foi revelada. Ele passou a trabalhar em casa desde que contraiu o vírus.

"O funcionário afetado trabalha em casa desde 4 de agosto; seu último dia de trabalho no local foi em 3 de agosto", diz a nota. "Tóquio-2020 continuará a trabalhar com organizações relevantes para evitar a disseminação da covid-19 e tomar todas as medidas necessárias para manter um ambiente de trabalho seguro e protegido para nossa equipe", completa.

Foi o segundo dia seguido com testes positivos no comitê, já que a organização revelou na sexta-feira que outra funcionária, na casa do 30 anos, também havia sido infectada pela covid-19. Ela também está trabalhando em casa, e não mais na sede localizada perto da Baía de Tóquio.

O primeiro caso a vir à tona foi em abril, com um funcionário do sexo masculino na casa dos 30 anos colocado em isolamento em sua residência depois de testar positivo. O Comitê Organizador de Tóquio 2020 conta com mais de 3.500 colaboradores.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados deste ano para 23 de julho de 2021 devido à pandemia. A cerimônia de encerramento original deveria ocorrer neste domingo, 9 de agosto.

Tóquio confirmou um total de 429 novos casos na sexta-feira. No mesmo dia, o Japão também registrou um recorde de novos casos de 1.552 pessoas diagnosticadas com a covid-19. No total, o país apresenta mais de 47 mil casos, com 1042 mortes pela doença. As autoridades vêm pedindo às pessoas que não viajem e fiquem longe de bares e restaurantes.