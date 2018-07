Comitê italiano anuncia Roma fora da disputa pelos Jogos de 2024: 'O jogo acabou'

A Itália suspendeu nesta terça-feira a candidatura de Roma para os Jogos Olímpicos de 2024, após ser forçada a desistir de sediar o evento diante da firme oposição da prefeita da cidade. O presidente do Comitê Olímpico Italiano, Giovanni Malago, disse que escreveu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para anunciar a decisão de "interromper a candidatura".

Enquanto a carta deixa aberta uma pequena possibilidade de um renascimento da candidatura se ocorrer uma mudança no governo da cidade, Malago não exibiu muita esperança. "Hoje o jogo acabou. Mas se alguém decidir que o jogo não acabou, isso não depende de nós. Mas hoje nós estamos terminando o jogo", disse Malago à agência de notícias The Associated Press após o anúncio em uma entrevista coletiva. "É isso".

A decisão vem após o conselho da cidade de Roma votar no mês passado para retirar o apoio para a candidatura diante da recomendação da prefeita Virginia Raggi. "O comitê de candidatura está oficialmente liquidado a partir de hoje", disse Malago. "É uma grande ferida para nós. Espero que eles percebam o quão ruim é a impressão que deixaram".

O COI disse que "tomou nota" da decisão e "irá explorar mais com o comitê de candidatura o que isso significa". "Todas as circunstâncias e as informações que recebemos nos últimos dias demonstram claramente que se trata apenas da política italiana", declarou o COI.

A desistência de Roma deixa apenas Los Angeles, Paris e Budapeste na disputa pela sede dos Jogos de 2024. O COI escolherá a cidade anfitriã em setembro de 2017.

É também a segunda vez em quatro anos que uma candidatura de Roma é retirada ou suspensa. Em 2012, o então primeiro-ministro Mario Monti descartou a candidatura da cidade para os Jogos Olímpicos de 2020 por causa de preocupações financeiras.

Na esperança de recuperar a confiança do COI, Malago disse que ofereceu Milão para sediar o congresso da entidade em 2019. "Este é o primeiro passo da reabilitação da Itália após esta inaceitável interrupção", disse Malago. "Outra noite eu tive a oportunidade de discutir esta possibilidade com (o presidente do COI) Thomas Bach e o diretor-geral do COI, Christophe De Kepper, e há amplo apoio a esta ideia". "Esta é uma maneira de virar a página e seguir em frente", acrescentou Malago.

Embora a desistência de Roma conte com componentes políticos, a decisão é mais um sinal das dificuldades do COI de mostrar que organizar uma edição da Olimpíada é uma bênção, e não um fardo.

No mês passado, uma comissão do governo da cidade de Tóquio alertou que o custo dos Jogos de 2020 pode ultrapassar os US$ 30 bilhões (aproximadamente R$ 96 bilhões), mais de quatro vezes a estimativa inicial.

Os eleitores de Hamburgo rejeitaram a candidatura da cidade alemã para 2024 em um referendo. Em meio a falta de apoio político e da população, Boston desistiu da Olimpíada de 2020, sendo substituída por Los Angeles como a candidatura norte-americana.

Além disso, quatro cidades abandonaram a disputa para receber os Jogos de Inverno de 2022, deixando apenas dois candidatos na eleição em que Pequim superou Almaty.