Comitê Olímpico Europeu garante neutralidade em escolha da sede dos Jogos de 2024 Um dia depois de uma resolução conjunta dos comitês olímpicos nacionais de 16 países do centro e do leste da Europa apoiando a candidatura de Budapeste para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2024, o Comitê Olímpico Europeu (EOC, na sigla em inglês) emitiu comunicado para garantir que vai manter a neutralidade na escolha. Além de Budapeste, capital da Hungria, também Roma, Hamburgo e Paris estão no pleito contra Los Angeles.