Comitê Olímpico Italiano pretende vacinar os atletas para os Jogos de Tóquio

O Comitê Olímpico Italiano (CONI) está tomando providências para vacinar todos os atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, cuja disputa na capital japonesa está agendada entre 23 de julho e 8 de agosto.

Cerca de dois terços dos atletas italianos qualificados para os Jogos já foram vacinados contra covid-19 porque são filiados ao exército. Os atletas restantes, bem como treinadores e membros da equipe - e até mesmo atletas ainda em busca de uma vaga olímpica - começarão a receber vacinas nesta sexta-feira. A informação é do CONI. Até esta terça-feira, 237 italianos se classificaram para participar dos Jogos Olímpicos.

Atletas que vão viajar para os Jogos de Tóquio serão obrigados a permanecerem dentro de uma 'bolha' que consiste na acomodação oficial, locais e áreas de treinamento. Todos serão testados para o coronavírus antes e durante sua estadia, mas não há necessidade de serem vacinados antes da competição.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) afirmou na sexta-feira passada que pretende vacinar contra a covid-19 todos os atletas olímpicos e paralímpicos para os Jogos de Tóquio. A entidade, no entanto, destacou que não pretende furar a fila de vacinação em vigor no País.

O COB disse que foi procurado pelo Ministério da Defesa para discutir o assunto, sem dar maiores detalhes sobre o plano de vacinação para os atletas.