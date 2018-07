Comitê Paralímpico divulga lista dos melhores atletas do ano

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulga nesta quarta-feira os vencedores do prêmio de melhor atleta de 2014 em cada uma das 22 modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Os esportistas serão homenageados na cerimônia do Prêmio Paralímpicos 2014, marcada para o próximo dia 10, no Hotel Sofitel, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão premiados os melhores técnicos de esporte individual e coletivo, além do atleta revelação e os melhores do ano (categorias masculina e feminina) eleitos por votação popular.

Entre os atletas que receberão o prêmio de melhor de 2014 em suas respectivas modalidades, quatro são mulheres. A fluminense Débora Campos é uma delas. Em julho deste ano, em Suhl, na Alemanha, ela e outras duas atiradoras se tornaram as primeiras brasileiras a disputar um Mundial de Tiro Esportivo. Débora foi ainda mais longe e conquistou uma vaga para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio ao terminar em terceiro na prova pistola sport mista (P3 – 25m).

"O ano foi muito proveitoso para mim, apesar de uma cirurgia no ombro e de uma mudança de cidade. Cheguei a pensar se conseguiria ou não me recuperar a tempo para o Mundial. Minha prova principal é a de pistola de ar, e ganhar a vaga na pistola sport foi surpreendente. Saber que tenho possibilidades me deixou mais à vontade dentro do esporte", disse Débora.

Aos 21 anos, o brasiliense Leomon Moreno, eleito melhor atleta de 2014 do goalball, também teve um ano cheio de boas surpresas. No Mundial da Finlândia, o Brasil venceu os donos da casa na final - em uma revanche dos Jogos de Londres, em 2012 - e sagrou-se pela primeira vez campeão do mundo na modalidade. O feito teve participação importantíssima de Leomon, que foi o artilheiro da competição, com 51 gols marcados.

"Com certeza, este ano foi especial para mim. Posso dizer que foi um dos melhores da minha vida. Ser o artilheiro do Mundial com o Brasil campeão foi uma conquista muito grande. E eu agradeço muito aos meus companheiros de time e de Seleção, pois jogamos um esporte coletivo. Eles me ajudaram a vencer", ressaltou o atleta, que ainda concorre ao prêmio de melhor atleta do ano por votação popular.

Também campeão do mundo, Ricardo Alves é o vencedor do prêmio de melhor atleta de futebol de 5. O gaúcho recém chegou de Tóquio, onde ajudou a seleção brasileira a conquistar o quarto título mundial. Eleito melhor jogador do campeonato, Ricardinho, artilheiro do torneio, ainda poderá sair do Prêmio Paralímpicos 2014 com o troféu de melhor atleta eleito pelo público. A disputa também tem o nadador Daniel Dias no páreo.

"Acredito que este tenha sido um dos melhores anos da minha carreira. Tive alguns problemas pessoais no início de 2014 e também sofri lesões, mas dei a volta por cima. Conquistar o quarto título do Brasil e ainda conseguir me apresentar bem foi maravilhoso. Essa minha vitória no prêmio tem de ser compartilhada com todos os outros jogadores da seleção e com a comissão, que conseguiu aumentar meu rendimento físico e técnico", afirmou o jogador.

Na categoria feminina, estão na briga Márcia Menezes (halterofilismo), Terezinha Guilhermina (atletismo) e Bruna Alexandre (tênis de mesa). A votação poderá ser feita no site da entidade até as 23h59 do dia 9 de dezembro. O resultado será divulgado na cerimônia do dia 10. Os candidatos ao prêmio de melhor atleta do ano por votação popular e os eleitos de cada modalidade foram escolhidos por uma comissão formada por representantes do CPB e do conselho de atletas, a partir de indicações de cada confederação.