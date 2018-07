Comitê Rio 2016 abre cadastramento para compra de ingressos

A partir desta quinta-feira está aberto o cadastramento no site do Comitê Rio 2016 para a compra de ingressos para os Jogos Olímpicos. O comitê detalhou nesta quinta-feira os procedimentos necessários para a aquisição dos bilhetes. Haverá a possibilidade de parcelamento dos valores em até cinco vezes no cartão de crédito, assim como a meia-entrada para estudantes, idosos e deficientes.

O processo de compra será realizado em quatro fases. De acordo com os organizadores, o período de cadastramento é uma etapa preliminar, com a intenção de familiarizar a população com os Jogos. A partir de março, o torcedor poderá escolher as competições de sua preferência e participar do sorteio dos bilhetes. O resultado sairá em junho.

Quem não for contemplado no primeiro sorteio, poderá concorrer novamente em julho pelos ingressos restantes. O resultado do segundo sorteio vai ser divulgado em agosto. Se restarem bilhetes, poderão ser adquiridos em venda online por ordem de chegada. Em 2016, se ainda sobrarem ingressos, serão vendidos, em junho, em bilheterias espalhadas no Rio e nas cidades que receberão os jogos de futebol do grandioso evento.

As aquisições poderão ser feitas apenas com cartão Visa, patrocinadora dos Jogos. Portadores do cartão de crédito Visa poderão parcelar em três vezes, enquanto clientes Bradesco com cartão Visa terão a possibilidade de pagar em até cinco parcelas. Quem não tiver cartão de crédito poderá solicitar à Visa um cartão virtual de débito, sem custo algum, e que pode ser carregado por boleto.

Serão vendidos 7,5 milhões de bilhetes, com os quais o Comitê Rio 2016 espera arrecadar R$ 1,2 bilhão. Os brasileiros e estrangeiros residentes no País terão a maior parte das entradas disponíveis - 70% delas -, e precisarão apresentar CPF e possuírem mais de 18 anos e endereço fixo. Os ingressos restantes serão distribuídos aos comitês olímpicos dos demais países participantes do Jogos, que ficarão responsáveis pela comercialização dos mesmos.