Comitê Rio-2016 divulga pôsteres oficiais dos Jogos

O Comitê Organizador da Olimpíada apresentou nesta terça-feira, no Museu do Amanhã, os 15 pôsteres oficiais do Rio-2016. São 13 pôsteres de arte, sendo 12 desenhados por renomados artistas brasileiros, além da arte da colombiana Olga de Amaral. Completam a coleção os logos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016.

"Você tem o Brasil e os Jogos representados de maneiras muito diferentes, desde o menino com a pipa, a tocha, os aros..." disse Carla Camurati, diretora de cultura do Rio-2016. A pipa, no caso, está no pôster do artista plástico Kobra. Ele colocou sua tradicional aquarela de cores nas costas de um menino que empina uma pipa olhando para uma favela e para o Cristo Redentor.

Outros pôsteres apresentam o Rio e o movimento olímpico de forma muito mais subjetiva, como na arte de Guto Lacaz, de Claudio Tozzi e de Alexandre Mancini. Por outro lado, Rico Lins pintou com giz uma tocha com os anéis olímpicos dançando como um bambolê.

A lista de artistas ainda tem Antonio Dias, Beatriz Milhazes, Ana Clara Schindler, Gringo Cardia (em parceria com Geléia da Rocinha), Gustavo Greco, Gustavo Piqueira, Guto Lacaz, Juarez Machado e Rico Lins.

Os pôsteres ficam em exposição no Museu do Amanhã até o dia 22 de julho, depois seguem para o Parque Olímpico de Deodoro. As reproduções, à venda na loja do museu e nas lojas Rio 2016, custam de R$ 30 a R$ 50, dependendo do tamanho.