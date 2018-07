Olimpíada já tem 4 milhões de ingressos vendidos

O Comitê Rio-2016 informou nesta sexta-feira que quatro milhões de ingressos foram vendidos até o momento para a Olimpíada. O número representa 67% do total colocado à disposição do público. O futebol é o esporte mais procurado, seguido de basquete, vôlei, atletismo e handebol. Os estados que mais têm demonstrado interesse no evento são, na ordem, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia.

A carga total de bilhetes prevista para os Jogos do Rio é de 7,5 milhões, mas apenas seis milhões foram colocados à venda até o momento devido à "reserva técnica". Com a conclusão das instalações e as definições de espaços de mídia, o restante vai ser liberado aos poucos.

Desde o início de abril, todas as quintas-feiras o Rio-2016 tem colocado novos lotes de ingressos à venda. Na próxima semana, serão disponibilizados bilhetes para o tênis.

Quem solicitou receber os ingressos em casa deverá ter acesso aos bilhetes, via correio, a partir da primeira semana de junho. Na mesma época, serão abertas as bilheterias físicas no Rio e nas cidades-sede dos torneios de futebol da Olimpíada.