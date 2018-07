Rio-2016 nega que suecos tenham desistido de entrar na Vila dos Atletas

O Comitê Rio-2016 negou que os atletas da delegação da Suécia tenham desistido de se hospedar na Vila dos Atletas, no Rio, na noite desta segunda-feira. De acordo com os organizadores, um atleta da ginástica e outro da canoagem slalom pegaram o transporte oficial do Aeroporto do Galeão até a vila como carona por conta própria e, do local, seguiram de táxi até sua hospedagem provisória.

O comitê reitera que não estava prevista a entrada de qualquer membro da delegação sueca na Vila dos Atletas e enfatiza que os dois atletas não chegaram a ver os apartamentos. O time de futebol feminino, que deveria entrar no início da semana, adiou sua chegada por causa das reformas do alojamento.

Foram contratados 630 novos funcionários para reparar os problemas encontrados na Vila dos Atletas. Encanadores, eletricistas e trabalhadores da área de limpeza são os responsáveis pela "força-tarefa" depois de a delegação da Austrália classificar a Vila Olímpica do Rio como "inabitável". As declarações da chefe da missão da Austrália nos Jogos do Rio, Kitty Chiller, e do prefeito Eduardo Paes geraram polêmica.

Pelo menos 15 edifícios da vila precisavam de intervenções, e a promessa é de que todos ficarão prontos até quinta. De acordo com o Comitê Rio-2016, 21 prédios já foram vistoriados e os dez restantes serão revisados nos próximos dias. Está prevista a chegada de mais 791 pessoas, sendo 200 atletas, na Vila Olímpica até o fim desta terça, totalizando 2.391 moradores.