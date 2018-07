Comitê Russo suspende quatro competidores do atletismo por doping O Comitê Olímpico Russo anunciou a suspensão de quatro nomes do atletismo do país por doping, incluindo uma medalhista de prata no Europeu de 2012. É o caso de Irina Maracheva, que ganhou a prata nos 800 metros na competição continental em Helsinque. Agora, porém, ela foi suspensa por dois anos.