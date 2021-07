Confira a lista de todos os atletas brasileiros classificados para os Jogos de Tóquio

A Olimpíada de Tóquio começa oficialmente com a cerimônia de abertura na próxima sexta-feira, 23, mas algumas competições, como o futebol, já terão disputas antes. Você pode conferir a lista com todos os atletas brasileiros que disputarão os jogos, divididos por esporte, aqui.

ATLETISMO

É o esporte com mais representantes brasileiros, no total de 53.

Masculino:

Paulo André Camilo de Oliveira (Pinheiros) – 100m rasos – 10.04 (0.9), 4x100m masculino

Aldemir Gomes Junior (Pinheiros) – 200m rasos – 20.17 (0.9)

Gabriel Constantino (Pinheiros) – 110m com barreiras – 13.18 (0.8)

Eduardo de Deus (Orcampi) – 110m com barreiras – 13.30 (0.7)

Alison Brendom dos Santos (Pinheiros) – 400 m com barreiras – 48.28

Marcio Telles (Orcampi) – 400 m com barreiras – 48.60

Thiago Braz (Pinheiros) – salto com vara – 5,92 m

Augusto Dutra (Pinheiros) – salto com vara – 5,80 m

Alexsandro Melo (Orcampi) – salto triplo – 17,20 m

Almir Cunha dos Santos (Sogipa) – salto triplo – 17.15 (1.0)

Darlan Romani (Pinheiros) – arremesso do peso – 22,61 m

Daniel Chaves (ASA São Bernardo) – maratona – 2:11:10

Paulo Roberto de Almeida Paula – maratona – 2h10min08s

Caio Bonfim (CASO) – 20 km marcha atlética – 1:18:47

Felipe dos Santos – decatlo – 8.364 pontos

Samory Uiki – salto em distância – 8m23

Matheus Gabriel de Liz Correa – 20 km marcha atlética – 1:20:49.13

Daniel Nascimento – maratona – 2h09min06

Thiago André – 800m – 1:44.92

Felipe Bardi – 100m rasos e 4x100m rasos

Derick de Souza– 4x100m

Rodrigo do Nascimento – 100m e 4x100m

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Jorge Vides – 200m rasos e 4x100m

Lucas Mazzo – 20 km marcha atlética

Lucas Carvalho – 400m

Anderson Henriques – 4x400m misto

Altobeli da Silva – 3000m com obstáculos

Fernando Ferreira – Salto em altura

Thiago Moura – Salto em altura

Mateus Sá – salto triplo

Lucas Vilar – 200 m rasos

Pedro Burmann de Oliveira – Revezamento 4×400 m misto

*A equipe de atletismo definiu João Henrique Falcão como atleta susbtituto do revezamento 4x400m misto.

Feminino

Vitória Rosa (Pinheiros) – 200m rasos – 22.72 (0.4)

Érica Rocha de Sena (Pinheiros) – 20 km marcha atlética – 1:27:37

Andressa Oliveira de Moraes (Pinheiros) – lançamento do disco – 65,34 m

Chayenne da Silva (EMFCA) – 400 m com barreiras – 55.15

Núbia Soares – Salto triplo – 14,68m (0,5)

Rosângela Santos – 100m rasos e 4x100m rasos

Ana Carolina Azevedo – 200m rasos e 4x100m rasos

Ana Claudia Lemos – 4x100m rasos

Bruna Farias – 4x100m rasos

Laila Ferrer – Lançamento do Dardo

Jucilene de Lima – Lançamento do Dardo

Tiffani Marinho – 400m e 4x400m misto

Geisa Arcanjo – Arremesso de peso

Tabata Vitorino – 4x400m misto

Izabela da Silva – Lançamento de Disco

Eliane Martins – Salto em distância

Ketiley Batista – 100m com barreiras

Tatiane Raquel – 3000m com obstáculos

Simone Ferraz – 3000m com obstáculos

Fernanda Borges – lançamento de disco – Aguarda julgamento de caso de doping

A equipe de atletismo definiu Geisa Coutinho (4x400m misto) e Lorraine Martins (4x100m) como atletas substitutos dos revezamentos.

BADMINTON

Dois atletas brasileiros competirão neste esporte: Ygor Coelho e Fabiana Silva.

BOXE

Sete pugilistas brasileiros estarão em Tóquio, com vagas conquistadas através do ranking após o cancelamento do Pré-Olímpico das Américas:

Wanderson Oliveira (63 kg)

Abner Teixeira (91 kg)

Hebert Conceição (75 kg)

Beatriz Ferreira (60 kg).

Keno Machado (81 kg)

Graziele de Jesus (51 kg)

Jucielen Romeu (57 kg)

CANOAGEM SLALOM

Um brasileiro e uma brasileira estarão nesta modalidade:

Ana Sátila - C1 e K1

Pedro Henrique Gonçalves - K1

CANOAGEM VELOCIDADE

Isaquias Queiroz e Erlon de Souza garantiram a vaga através do Mundial, mas Erlon sofreu uma lesão e será substituído por Jacky Godman.

Isaquias Queiroz e Jacky Godman - C1 1000 e C2 1000

CICLISMO BMX

Dois atletas brasileiros competirão em Tóquio: Renato Resende e Priscila Stevaux.

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

Dois homens e uma mulher do Brasil estarão nesta modalidade: Henrique Avancini, Luiz Henrique Cocuzzi e Jaqueline Mourão.

ESGRIMA

Dois esgrimistas brasileiros competirão na Olimpíada:

Nathalie Moelhausen - Espada

Guilherme Toldo - Florete

FUTEBOL FEMININO

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann), Letícia Izidoro (Benfica-POR), Aline Reis (Tenerife-ESP)

Defensoras: Poliana (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Rafaelle (Palmeiras), Erika (Corinthians), Tamires (Corinthians), Jucinara (Levante-ESP), Letícia Santos (Frankfurt-ALE)

Meio-Campistas: Marta (Orlando Pride-EUA), Formiga (São Paulo), Andressinha (Corinthians), Júlia Bianchi (Palmeiras), Duda (São Paulo), Debinha (North Carolina Courage), Angelina (Ol Reign/EUA), Andressa Alves (Roma-ITA)

Atacantes: Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Madrid CFF), Giovana Queiroz (Barcelona-ESP)

FUTEBOL MASCULINO

Goleiros: Santos (Athletico-PR), Lucão (Vasco)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico)

Zagueiros: Ricardo Graça (Vasco), Nino (Fluminense), Diego Carlos(Sevilla) e Bruno Fuchs (CSKA)

Meias: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Grêmio), Malcom (Zenit)

Atacantes: Matheus Cunha (Hertha Berlim), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen), Reinier (Borussia Dortmund), Martinelli (Arsenal)

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Cinco homens e duas mulheres representarão o Brasil neste esporte:

Flávia Saraiva e Rebeca Andrade – individual feminino

Equipe masculina (4 atletas): Arthur Nory, Arthur Zanetti, Chico Barreto, Caio Souza e Diogo Soares ficaram com as vagas. Zanetti irá competir somente nas argolas, enquanto que os outros integrarão a equipe masculina.

GINÁSTICA RÍTMICA

Uma equipe formada por cinco atletas irá para os Jogos: Beatriz Linhares, Deborah Medrado, Geovanna Santos, Maria Eduarda Arakaki e Nicole Pírcio.

HANDEBOL FEMININO

Goleiras: Bárbara Arenhart e Renata Arruda

Laterais direitas: Gabi Bitolo e Bruna de Paula

Laterais esquerdas: Duda Amorim e Samara VIeira

Pontas-direitas: Adriana Cardoso de Castro e Alexandra do Nascimento

Pontas-esquerdas: Larissa Araújo e Dayane Pires

Centrais: Ana Paula Rodrigues e Patrícia Matieli

Pivôs: Tamires Morena e Lívia Martins

Giulia Guarieiro foi definida como atleta substituta

HANDEBOL MASCULINO

Goleiros: Rangel da Rosa e Leonardo Terçariol;

Laterais-direitos: Gustavo Rodrigues e José Guilherme Toledo;

Laterais-esquerdos: Leonardo Dutra, Thiagus Petrus, Thiago Ponciano e Haniel Langaro;

Pontas-direitas: Rudolph Hackbarth;

Pontas-esquerdas: Felipe Borges e Guilherme Torriani;

Central: João Pedro da Silva;

Pivôs: Rogério Moraes e Vinicius Teixeira.

Fábio Chiuffa foi inscrito como atleta AP (atleta substituto).

HIPISMO ADESTRAMENTO

João Victor Oliva competirá individualmente na modalidade.

HIPISMO CCE

Três atletas competirão por equipe:

Carlos Parro

Marcelo Tosi

Rafael Losano

Márcio Appel será o atleta substituto.

HIPISMO SALTO

Quatro atletas foram convocados para a disputa por equipes, sendo que um terá que ficar como substituto, mas ainda não foi definido quem será.

Pedro Veniss/Quabri de L’Isle ( Luiz Francisco Azevedo/ Comic haviam sido chamados inicialmente, mas uma lesão no cavalo tirou o conjunto do time)

Marlon Zanotelli/ VDL Edgar

Rodrigo Pessoa/ Carlitos Way

Yuri Mansur/ QH Alfons Santo Antonio.

JUDÔ

Masculino

Eric Takabatake (-60kg),

Daniel Cargnin (-66kg)

Eduardo Barbosa (-73kg)

Eduardo Yudi Santos (-81kg)

Rafael Macedo (-90kg)

Rafael Buzacarini (-100kg)

Rafael Silva “Baby” (+100kg)

Feminino

Gabriela Chibana (-48kg)

Larissa Pimenta (-52kg)

Ketleyn Quadros (-63kg)

Maria Portela (-70kg)

Mayra Aguiar (-78kg)

Maria Suelen Altheman (+78kg)

LEVANTAMENTO DE PESO

Duas mulheres representarão o Brasil: Jaqueline Ferreira (87kg feminino) e Nathasha Rosa (feminino 49kg).

Fernando Reis foi suspenso preventivamente após teste antidoping e não poderá competir.

MARATONA AQUÁTICA

Ana Marcela Cunha será a [única atleta do Brasil no esporte.

NATAÇÃO

Bruno Fratus – 50 m livre

Guilherme Costa – 400 m livre, 800 m livre e 1500m livre

Felipe Lima – 100 m peito e revezamento 4x100m medley masculino

Murilo Sartori – revezamento 4 x 200 m livre

Fernando Scheffer – 200 m livre e revezamento 4 x 200 m livre

Breno Correia – 200 m livre, revezamento 4 x 200 m livre e revezamento 4 x 100 m livre

Luiz Altamir – revezamento 4 x 200 m livre

Marcelo Chierighini – revezamento 4 x 100 m

Gabriel Santos – 100 m livre, revezamento 4 x 100 m livre

Pedro Spajari – 100 m, 4x100m livre masculino e 4x100m medley masculino

Guilherme Basseto – 100 m costas e 4x100m medley masculino

Guilherme Guido – 100 m costas

Matheus Gonche – 100 m borboleta e 4x100m medley masculino

Leonardo de Deus – 200 m borboleta

Vinícius Lanza – 200 m medley

Caio Pumputis –100m peito e 200 m medley;

Giovanna Diamante – 4x100m medley misto

Ana Vieira – Revezamento 4x100m livre feminino

Etiene Medeiros – Revezamento 4x100m livre feminino; 50 m livre

Stephanie Balduccini – Revezamento 4x100m livre feminino

Larissa Oliveira – 100m livre, 4x100m livre feminino; 4×200 m livre feminino, 4x100m medley misto,

Gabrielle Roncatto – Revezamento 4x200m livre feminino

Naná Almeida – Revezamento 4x200m livre feminino

Aline Rodrigues – Revezamento 4x200m livre feminino

Beatriz Dizotti – 1500 m livre

Viviane Jungblut – 1500 m livre

PENTATLO MODERNO

Maria Ieda Guimarães será o nome brasileiro no esporte.

REMO

Lucas Verthein competirá pela modalidade single skiff.

RUGBY SEVENS FEMININO

Aline Furtado

Bianca Silva

Haline Scatrut

Isadora Cerullo

Leila Silva

Luiza Campos

Marina Costa

Mariana Nicolau

Rafaela Zanellato

Raquel Kochhann

Thalia Costa

Thalita Costa

SALTOS ORNAMENTAIS

Ingrid Oliveira – Plataforma 10m

Isaac Souza – Plataforma 10m

Kawan Pereira – Plataforma 10m

Luana Lima – Trampolim 3m

SKATE

Masculino

Park: Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas

Street: Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana

Feminino

Park: Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp

Street: Pamela Rosa, Letícia Bufoni e Rayssa Leal

SURFE

Serão quatro brasileiros: Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima.

TAEKWONDO

Edival Pontes, o Netinho – categoria peso pena masculino (até 68kg)

Ícaro Miguel – categoria peso médio masculino (até 80kg)

Milena Titoneli – categoria peso médio feminino (até 67 kg)

TÊNIS

João Menezes e Thiago Monteiro competirão individualmente.

Duas duplas masculinas e uma feminina estarão: Bruno Soares e Marcelo Melo; Thiago Monteiro e Marcelo Demoliner; Luisa Stefani e Laura Pigossi.

TÊNIS DE MESA

Seis atletas foram convocados: Bruna Takahashi, Gustavo Tsuboi, Hugo Calderano, Jessica Yamada e Caroline Kumahara e Vitor Ishiy. Os dois últimos competirão apenas por equipe, e não individualmente.

TIRO ESPORTIVO

Prata no Rio-2016, Felipe Wu voltará a competir pelo Brasil em Tóquio.

TIRO COM ARCO

Marcus D'Almeida e Ane Marcelle dos Santos serão os atletas brasileiros do esporte.

TRIATLO

Luisa Baptista, Vittoria Lopes e Manoel Messias se classificaram para a disputa.

VELA

Finn (1 atleta) – Jorge Zarif

49er FX (2 atletas) – Martine Grael e Kahena Kunze (dupla)

Laser (1 atleta) – Robert Scheidt

Nacra 17 (2 atletas) – Samuel Albercht e Gabriela Nicolino (dupla)

470 feminina (2 vagas) – Fernanda Oliveira e Ana Barbachan (dupla)

470 masculina – Henrique Haddad e Bruno Benthlem (dupla)

49er masculina (2 vagas) – Marco Grael e Gabriel Borges (dupla)

RS:X (1 vaga) – Patrícia Freitas

VÔLEI FEMININO

Levantadoras:

Macris

Roberta

Oposta:

Tandara

Oposta/Ponteira:

Rosamaria

Ponteiras:

Gabi

Natália

Fernanda Garay

Ana Cristina

Centrais:

Carol

Carol Gattaz

Bia

Líbero:

Camila Brait

VÔLEI MASCULINO

Levantadores:

Bruninho

Cachopa

Opostos:

Wallace

Allan

Ponteiros:

Leal

Lucarelli

Douglas Souza

Maurício Borges

Centrais:

Maurício Souza

Lucão

Isac

Líbero:

Thales

VÔLEI DE PRAIA

Feminino: Agatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca

Masculino: Bruno Schmidt/Evandro e Alison/Álvaro Filho

WRESTLING

Um homem e duas mulheres representarão o Brasil: Eduard Soghomonyan, Aline Silva e Laís Nunes.