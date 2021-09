Confira a programação completa do décima dia da Paralimpíada de Tóquio

Faltam apenas três dias para que a Paralimpíada de Tóquio se encerre, e cada vez mais esportes vão se encaminhando para o final. Na noite desta quinta e madrugada e manhã de sexta no Brasil, as mulheres do País disputam duas medalhas em esportes coletivos, no goalball e no vôlei sentado. Confira os horários das competições para não perder nada!

Leia Também Tóquio-2020: Entenda as classificações paralímpicas e outras especificidades

21h00 – Badminton

Pares Femininos SL3-SU5, Grupo P

Pares Masculinos WH1-WH2, Grupo P

Masculino – Individual SL4, Grupo P

Feminino – Individual WH2, Grupo P

Masculino – Individual SL3, Grupo P

Duplas Mistas SL3-SU5, Grupo P

Masculino – Individual WH1, Grupo P

Masculino – Individual SU5, Grupo P

Masculino – Individual WH2, Grupo P

Feminino Individual SU5, Grupo P

Pares Femininos WH1-WH2, Grupo P

Masculino – Individual SH6, Grupo P

Feminino Simples WH1, Quartas De Final

Feminino Individual SL4, Grupo P

Masculino – Individual WH1, Quartas De Final

Feminino Individual SU5, Quartas De Final

21h00 – Natação

200 M Medley Individual Masculino – SM10, Eliminatórias

200 M Medley Individual Feminino – SM10, Baterias

100 M Costas Masculino – S6, Baterias

100 M Costas Feminino – S6, Baterias

100 M Borboleta Masculino – S8, Baterias

100 M Borboleta Feminino – S8, Baterias

50 M Borboleta Masculino – S7, Baterias

50 M Borboleta Feminino – S7, Baterias

50 M Costas Masculinos – S4, Baterias

50 M Costas Feminino – S4, Baterias

100 M Borboleta Masculino – S12, Baterias

100 M Livres Feminino – S11, Baterias

200 M Livres Masculino – S3, Baterias

200 M Medley Individual Feminino – SM5, Baterias

100 M Borboleta Masculino – S11, Baterias

Revezamento 4x100m Medley Masculino – 34 Pontos, Eliminatórias

21h30 – Atletismo

Lançamento Do Peso Feminino – F12, Final

Salto Em Distância Feminino – T47, Final

200 M Feminino – T11, Semifinais

Lançamento Do Dardo Masculino – F54, Final

1500 M Masculinos – T20, Final

1500 M Feminino – T20, Final

400 M Masculinos – T47, Rodada 1 Eliminatórias

Lançamento Do Disco Masculino – F37, Final

Salto Em Altura Masculino – T64, Final

100 M Masculino – T52, Final

200 M Masculinos – T35, Rodada 1 Eliminatórias

800 M Masculinos – T34, Rodada 1 Eliminatórias

Revezamento Universal 4 × 100m, Rodada 1 Baterias

21h30 – Bocha

Pares Mistos – BC3, Fase de grupos, (4 Partidas)

Pares Mistos – BC4, Fase de grupos, (4 Partidas)

Equipe Mista – BC1 / BC2, Fase de grupos, (4 Partidas)

21h30 – Canoagem

KL1 Masculino, Semifinais

VL2 Feminino, Semifinal

KL2 Masculino, Semifinais

KL3 Masculino, Semifinais

KL1 Masculino, Finais

VL2 Feminino, Final

KL2 Masculino, Finais

KL3 Masculino, Final

21h30 – Ciclismo De Estrada

Masculino C4-5 Road Race

C1-3 Feminino – Corrida De Rua

Corrida De Rua B Feminina

Corrida De Rua B Masculina

21h30 – Tiro Esportivo

R8 – Rifle De 3 Posições 50 M Feminino SH1, Qualificação

R8 – Rifle De 3 Posições 50 M Feminino SH1, Finais

R7 – Rifle De 3 Posições 50 M Masculino SH1, Qualificação

R7 – Rifle 3 Posições Masculino 50 M SH1, Finais

22h00 – Tiro Com Arco

Individual Masculino Recurvo – Eliminatórias 1/16

22h00 – Tênis De Mesa

Equipe Feminina, Final, (WT9-10)

Equipe Feminina, Final, (WT4-5)

Equipe Masculina, Final, (MT6-7)

22h00 – Taekwondo

K44 Feminino -58 Kg, Oitavas De Final, (4 Partidas)

Masculino K44 -75 Kg, Oitavas De Final, (4 Partidas)

K44 Feminino -58 Kg, Quartas De Final, (4 Partidas)

Masculino K44 -75 Kg, Quartas De Final, (4 Partidas)

K44 Feminino -58 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

0h – Tênis Em Cadeira De Rodas

Pares Masculinos, Jogo Pela Medalha De Ouro

Individual Feminino, Disputa Pela Medalha De Ouro

0h30 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Classificação – Playoff 7/8

Feminino, Classificação – Playoff 5/6

01h15 – Goalball

Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze

01h30 – Vôlei Sentado

Equipe Feminina, Classificação 7-8

Equipe Feminina, Classificação 5-6

02h25 – Bocha (Centro De Ginástica Ariake)

Pares Mistos – BC3, Fase de grupos, (8 Partidas)

Pares Mistos – BC4, Fase de grupos, (6 Partidas)

Equipe Mista – BC1 / BC2, Fase de grupos, (4 Partidas)

05h00 – Natação

200 M Medley Individual Masculino – SM10, Final

200 M Medley Individual Feminino – SM10, Final

100 M Costas Masculino – S6, Final

100 M Costas Feminino – S6, Final

100 M Borboleta Masculino – S8, Final

100 M Borboleta Feminino – S8, Final

50 M Borboleta Masculino – S7, Final

50 M Borboleta Feminino – S7, Final

50 M Costas Masculinos – S4, Final

50 M Costas Feminino – S4, Final

100 M Borboleta Masculino – S12, Final

100 M Livres Feminino – S11, Final

200 M Livres Masculino – S3, Final

200 M Medley Individual Feminino – SM5, Final

100 M Borboleta Masculino – S11, Final

Revezamento 4x100m Medley Masculino – 34 Pontos, Final

05h00 – Tênis De Mesa

Equipe Masculina, Final, (MT1-2)

Equipe Masculina, Final, (MT9-10)

05h00 – Taekwondo

K44 Feminino -58 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

Masculino K44 -75 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

K44 Feminino -58 Kg, Semifinais, (2 Partidas)

Masculino K44 -75 Kg, Semifinais, (2 Partidas)

K44 Feminino -58 Kg, Semifinais De Repescagem, (2 Partidas)

Masculino K44 -75 Kg, Repescagem – Semifinais, (2 Partidas)

K44 Feminino -58 Kg, Disputas Pela Medalha De Bronze, (2 Partidas)

Masculino K44 -75 Kg, Disputas Pela Medalha De Bronze, (2 Partidas)

K44 Feminino -58 Kg, Competição Pela Medalha De Ouro

Masculino K44 -75 Kg, Competição Pela Medalha De Ouro

05h30 – Tiro Com Arco

Individual Masculino Recurvo – Eliminatórias 1/8

Individual Masculino – Aberto Recorrente, Quartas De Final

Individual Masculino – Aberto Recurvo, Semifinais

Individual Masculino Recurvo – Disputa Pela Medalha De Bronze

Individual Masculino Recurvo – Disputa Pela Medalha De Ouro

05h45 – Goalball

Feminino, Disputa Pela Medalha De Ouro

Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

06h15 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Semifinais, (2 Partidas)

06h30 – Voleibol Sentado

Seleção Feminina, Semifinais, (2 Partidas)

07h00 – Atletismo

Salto Em Distância Feminino – T20, Final

Lançamento De Taco Feminino – F51, Final

Arremesso De Peso Masculino – F57, Final

100 M Feminino – T64, Final

Lançamento Do Dardo Feminino – F46, Final

400 M Masculinos – T62, Final

200 M Masculinos – T61, Final

200 M Feminino – T12, Rodada 1 Baterias

200 M Masculinos – T37, Rodada 1 Eliminatórias

100 M Masculinos – T36, Rodada 1 Eliminatórias

100 M Masculino – T51, Final

1500 M Masculinos – T38, Rodada 1 Eliminatórias

Revezamento Universal 4 × 100m, Final