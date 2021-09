Confira a programação completa do nono dia da Paralimpíada

A Paralimpíada de Tóquio se encaminha para o fim - depois desta quarta, serão apenas mais três dias de competições na capital japonesa. O Brasil busca permanecer no top-10 do quadro de medalhas e talvez superar a marca de 21 ouros, o recorde estabelecido nos Jogos de Londres, em 2012.

Os Jogos terão diversas disputas no taekwondo, esporte estreante em Paralimpíadas, além dos tradicionais natação, canoagem e atletismo. O dia também tem as semifinais do futebol de cinco, com o Brasil enfrentando o Marrocos às 07h30 da manhã de quinta, e do goalball, na qual o time masculino joga com a Lituânia às 05h45. Confira as competições, todas no horário de Brasília.

20:45 – Tiro Esportivo

P3 – Pistola Mista 25m SH1, Qualificação De Precisão

P3 – Pistola Mista 25m SH1, Qualificação Rápida

P3 – Pistola Mista 25m SH1, Finais

21h – Badminton

Pares Femininos SL3-SU5, Grupo P

Pares Femininos WH1-WH2, Grupo P

Masculino – Individual SL4, Grupo P

Masculino – Individual WH2, Grupo P

Feminino – Individual WH1, Grupo P

Feminino Individual SL4, Grupo P

Pares Masculinos WH1-WH2, Grupo P

Individual Masculino – SS6, Grupo P

Feminino – Individual WH2, Grupo P

Feminino Individual SU5, Grupo P

Masculino – Individual WH1, Grupo P

Masculino – Individual SU5, Grupo P

Masculino – Individual SL3, Grupo P

Duplas Mistas SL3-SU5, Grupo P

21h- Futebol De 5

Equipe Masculina, Partida De Classificação do 7º lugar

Equipe Masculina, Partida De Classificação 5º lugar

21h – Natação

400 M Livres Masculinos – S6, Eliminatórias

400 M Livres Feminino – S6, Baterias

100 M Borboleta Masculino – S9, Baterias

100 M Borboleta Feminino – S9, Baterias

100 M Costas Masculino – S10, Baterias

100 M Costas Feminino – S10, Baterias

100 M Costas Masculino – S14, Baterias

100 M Costas Feminino – S14, Baterias

50 M Costas Masculinos – S1, Bateria

50 M Costas Masculino – S2, Baterias

50 M Costas Feminino – S2, Baterias

50 M Livres Masculinos – S3, Eliminatórias

50 M Livres Masculino – S4, Baterias

50 M Livres Feminino – S4, Baterias

Revezamento 4x100m Medley Feminino – 34 Pontos, Eliminatórias

21h30 - Atletismo

Lançamento Do Peso Feminino – F35, Final

Salto Em Distância Masculino – T37, Final

400 M Masculinos – T12, Final

Lançamento Do Peso Feminino – F57, Final

400 M Masculinos – T13, Final

200 M Feminino – T11, Rodada 1 Baterias

Lançamento Do Disco Masculino – F11, Final

100 M Feminino – T37, Final

100 M Feminino – T12, Semifinais

800 M Masculinos – T53, Rodada 1 Eliminatórias

800 M Masculinos – T54, Rodada 1 Eliminatórias

400 M Feminino – T53, Rodada 1 Baterias

400 M Feminino – T54, Rodada 1 Baterias

21h30 – Bocha

Equipe Mista – BC1 / BC2, Fase de grupos, (4 Partidas)

Pares Mistos – BC4, Fase de grupos, (4 Partidas)

Pares Mistos – BC3, Fase de grupos, (4 Partidas)

21h30 – Canoagem de Velocidade

KL1 Masculino, Baterias

VL2 Feminino, Baterias

KL2 Masculino, Baterias

KL3 Masculino, Baterias

KL1 Feminino, Baterias

KL2 Feminino, Baterias

VL2 Masculino, Baterias

KL3 Feminino, Baterias

VL3 Masculino, Baterias

21h30 - Ciclismo De Estrada

Feminino C4-5 - Corrida de estrada

Masculino C1-3 - Corrida de estrada

Masculino – T1-2 - Corrida de estrada

T1-2 Feminino – Corrida de estrada

Revezamento De Equipe Mista H1-5

22h – Tiro Com Arco

Feminino Individual – Aberto Recurvo, Eliminatórias 1/16

Feminino Individual Recurvo – Aberto, 1/8 Eliminatórias

22h- Tênis De Mesa

Equipe Masculina, Final, (MT4-5)

Equipe Feminina, Final, (WT6-8)

Equipe Feminina, Final, (WT1-3)

22h – Taekwondo

K44 Feminino -49 Kg, Oitavas De Final, (4 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Oitavas De Final, (4 Partidas)

K44 Feminino -49 Kg, Quartas De Final, (4 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Quartas De Final, (4 Partidas)

K44 Feminino -49 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

0h – Tênis Em Cadeira De Rodas

Individual Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Pares Masculinos, Jogo Pela Medalha De Bronze

Quádruplo Individual, Disputa Pela Medalha De Ouro

Individual Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Quad De Simples, Disputa Pela Medalha De Bronze

0h30 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Classificação – Playoff 9/10

Feminino, Classificação – Playoff 7/8

01h15 – Goalball

Masculino, Semifinal

Feminino, Semifinal

01h30 – Voleibol Sentado

Equipe Masculina, Partida De Classificação Por 7-8

Equipe Masculina, Partida De Classificação 5-6

02h25 – Bocha

Equipe Mista – BC1 / BC2, Fase de grupos, (8 Partidas)

Pares Mistos – BC4, Fase de grupos, (6 Partidas)

Pares Mistos – BC3, Fase de grupos, (4 Partidas)

04h30 – Futebol De 5

Equipe Masculina, 1ª Semifinal

05h00 – Natação

400 M Livres Masculinos – S6, Final

400 M Livres Feminino – S6, Final

100 M Borboleta Masculino – S9, Final

100 M Borboleta Feminino – S9, Final

100 M Costas Masculino – S10, Final

100 M Costas Feminino – S10, Final

100 M Costas Masculino – S14, Final

100 M Costas Feminino – S14, Final

50 M Costas Masculinos – S1, Final

50 M Costas Masculinos – S2, Final

50 M Costas Feminino – S2, Final

50 M Livres Masculinos – S3, Final

50 M Livres Masculinos – S4, Final

50 M Livres Femininos – S4, Final

Revezamento 4x100m Medley Feminino – 34 Pontos, Final

05h00 – Tênis De Mesa

Equipe Masculina, Final, (MT8)

Equipe Masculina, Final, (MT3)

05h00 – Taekwondo

K44 Feminino -49 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Repescagem – Quartas De Final, (2 Partidas)

K44 Feminino -49 Kg, Semifinais, (2 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Semifinais, (2 Partidas)

K44 Feminino -49 Kg, Semifinais De Repescagem, (2 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Repescagem – Semifinais, (2 Partidas)

K44 Feminino -49 Kg, Disputas Pela Medalha De Bronze, (2 Partidas)

Masculino K44 -61 Kg, Disputas Pela Medalha De Bronze, (2 Partidas)

K44 Feminino -49 Kg, Competição Pela Medalha De Ouro

Masculino K44 -61 Kg, Competição Pela Medalha De Ouro

05h30 – Tiro Com Arco

Feminino Individual – Aberto Recorrente, Quartas De Final

Feminino Individual – Aberto Recurvo, Semifinais

Feminino Individual Recurvo – Disputa Pela Medalha De Bronze

Feminino Individual Recurvo – Disputa Pela Medalha De Ouro

05h45 – Goalball

Masculino, Semifinal

Feminino, Semifinal

06h15 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Feminino, Semifinais, (2 Partidas)

06h30 – Voleibol Sentado

Equipe Masculina, Semifinais, (2 Partidas)

07h00 – Atletismo

Lançamento Do Dardo Masculino – F13, Final

Lançamento Do Disco Masculino – F64, Final

100 M Masculino – T11, Final

Lançamento Do Peso Feminino – F33, Final

100 M Feminino – T12, Final

100 M Masculinos – T52, Rodada 1 Eliminatórias

400 M Feminino – T53, Final

400 M Feminino – T54, Final

Salto Em Distância Feminino – T63, Final

800 M Masculinos – T53, Final

800 M Masculinos – T54, Final

Arremesso De Peso Masculino – F35, Final

100 M Feminino – T64, Rodada 1 Baterias

400 M Feminino – T13, Rodada 1 Baterias

400 M Masculinos – T62, Rodada 1 Eliminatórias

07h30 – Futebol De 5

Equipe Masculina, 2ª Semifinal