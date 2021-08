Confira a programação completa do quinto dia da Paralimpíada de Tóquio

A Paralimpíada de Tóquio-2020 prossegue neste sábado com muito mais disputas. Uma em especial chama a atenção: a estreia do Brasil no futebol de 5, contra a China, que acontece às 21h. A modalidade foi disputada quatro vezes em Jogos Paralímpicos, e o Brasil foi a única seleção a ganhar medalha de ouro até agora. Além disso, muitas outras disputas acontecem, confira os horários de cada esporte.

18h30 – Triatlo

Masculino PTWC

Feminino PTWC

Masculino PTS5

Feminino PTS5

20h30 – Esgrima em Cadeira de Rodas

Florete Por Equipe Masculino, Preliminares

Florete Por Equipe Feminino, Preliminares

Florete Por Equipe Masculino, Semifinais

Florete Por Equipe Feminino, Semifinais

21h – Tiro Com Arco

Feminino Individual Composto Aberto, Eliminatórias 1/16

Aberto De Composto De Equipe Mista, Eliminações 1/8

21h – Futebol De 5

Masculino, Fase de grupos, Grupo A: Japão X França

Masculino, Fase de grupos, Grupo A: Brasil X China

21H – Goalball

Masculino, Fase de grupos, Grupo A: Japão X Brasil

Feminino, Fase de grupos, Grupo D: Egito X Japão

21h – Natação

400 M Livres Masculino – S7, Baterias

400 M Livres Feminino – S7, Baterias

100 M Peito Masculino – SB14, Baterias

100 M Peito Feminino – SB14, Baterias

50 M Livres Masculino – S9, Baterias

50 M Costas Masculinos – S3, Baterias

50 M Costas Feminino – S3, Baterias

50 M Livres Masculino – S13, Baterias

50 M Livres Feminino – S13, Baterias

100 M Peito Masculino – SB4, Baterias

100 M Peito Feminino – SB4, Baterias

200 M Livres Masculino – S2, Baterias

Revezamento 4x100m Livre Feminino – 34 Pontos, Baterias

21h – Basquete em Cadeira de Rodas

Masculino, Fase de grupos, Grupo B – Rep. Islâmica Do Irã X Grã-Bretanha

Masculino, Fase de grupos, Grupo A Colômbia X Turquia

Feminino, Fase de grupos, Grupo B, Espanha X Holanda

Feminino, Fase de grupos, Grupo A, Japão X Alemanha

21h30 – Atletismo

Salto Em Distância Feminino – T12, Final

Arremesso De Peso Masculino – F53, Final

1500 M Feminino – T11, Rodada 1 Baterias

Lançamento Do Disco Feminino – F64, Final

200 M Feminino – T36, Final

100 M Feminino – T34, Final

100 M Masculinos – T34 – Rodada 1, Rodada 1 – Eliminatórias

800 M Feminino – T53 Rodada 1, Rodada 1 Baterias

Arremesso De Peso Masculino – F40, Final

800 M Feminino – T54 Rodada 1, Rodada 1 Baterias

400 M Masculinos – T53, Rodada 1 Eliminatórias

400 M Masculinos – T54, Rodada 1 Eliminatórias

100 M Masculino – T13, Rodada 1 – Baterias

21h30 – Bocha

Individual Misto – BC4, Preliminares, (6 Partidas)

Individual Misto – BC1, Preliminares, (6 Partidas)

Individual Misto – BC3, Preliminares, (6 Partidas)

Individual Misto – BC2, Preliminares, (6 Partidas)

21h30 – Remo

PR1 Skiff Feminino – PR1W1x, Finais

PR1 Skiff Masculino – PR1M1x, Finais

PR2 Skiff Duplo Misto – PR2Mix2x, Finais

PR3 Msto Coxed Four – PR3Mix4 +, Finais

22h – Vôlei Sentado

Equipe Masculina, Fase de grupos

22h- Tênis De Mesa (Ginásio Metropolitano De Tóquio)

Simples Masculino, Final, (S5)

Simples Feminino, Final, (S4)

Simples Masculino, Final, (S7)

Simples Feminino, Final, (S8)

22h30 – Judô

90 Kg Masculino, Oitavas de final

90 Kg Masculino, Quartas De Final

90 Kg Masculino, Repescagem

90 Kg Masculino, Semifinais

70 Kg Feminino, Rodada Preliminar De 16

-70 Kg Feminino, Quartas De Final

-70 Kg Feminino, Repescagem

70 Kg Feminino, Semifinais

100 Kg Masculino, Rodada Preliminar De 16

100 Kg Masculino, Quartas De Final

-100 Kg Masculino, Repescagem

-100 Kg Masculino, Semifinais

Acima De 70 Kg Feminino, Rodada Preliminar De 16

Acima De 70 Kg Feminino, Quartas De Final

Acima De 70 Kg Feminino, Repescagem

Acima De 70 Kg Feminino, Semifinais

Acima De 100 Kg Masculino, Rodada Preliminar De 16

Acima De 100 Kg Masculino, Quartas De Final

Acima De 100 Kg Masculino, Repescagem

Acima De 100 Kg Masculino, Semifinais

23h00 – Tênis Em Cadeira De Rodas

1h15 – Goalball

Masculino, Fase de grupos, Grupo B: Bélgica X Ucrânia

Feminino, Fase de grupos, Grupo C: Israel X China

2h-Vôlei Sentado

Seleção Feminina – Fase de grupos

2h- Rúgbi Em Cadeira De Rodas

Misto – Disputa pela medalha de bronze

2h45 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Fase de grupos, Grupo B: Estados Unidos X Austrália

Feminino, Fase de grupos, Grupo B: Argélia X Estados Unidos

Masculino, Fase de grupos, Grupo B: Alemanha X Argélia

Masculino, Fase de grupos, Grupo A: Canadá X República Da Coréia

4h – Bocha

Individual Misto – BC4, Preliminares, (6 Partidas)

Individual Misto – BC1, Preliminares, (6 Partidas)

Individual Misto – BC3, Preliminares, (6 Partidas)

Individual Misto – BC2, Preliminares, (6 Partidas)

4h00 – Tênis De Mesa

Simples Feminino, Final, (S5)

Simples Feminino, Final, (S3)

Simples Masculino, Final, (S11)

Simples Masculino, Final, (S10)

4h30 – Futebol De 5

Masculino, Fase de grupos, Grupo B Argentina X Marrocos

4h30 – Judô

90 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

90 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

90 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

70 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

70 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

70 Kg Feminino, Competição Pela Medalha De Ouro

100 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

100 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

100 Kg Masculino, Competição Pela Medalha De Ouro

Acima De 70 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

Acima De 70 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

Acima De 70 Kg Feminino, Competição Pela Medalha De Ouro

Acima De 100 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

Acima De 100 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

Acima De 100 Kg Masculino, Competição Pela Medalha De Ouro

5h00 – Natação

400 M Livres Masculinos – S7, Final

400 M Livres Femininos – S7, Final

100 M Peito Masculino – SB14, Final

100 M Peito Feminino – SB14, Final

50 M Livres Masculinos – S9, Final

50 M Costas Masculinos – S3, Final

50 M Costas Feminino – S3, Final

50 M Livres Masculinos – S13, Final

50 M Livres Feminino – S13, Final

100 M Peito Feminino – SB4, Final

200 M Livres Masculino – S2, Final

Revezamento 4x100m Livres Feminino – 34 Pontos, Final

5:30 – Tiro com arco

Aberto Composto Por Equipes Mistas, Quartas De Final

Aberto Composto Por Equipes Mistas, Semifinais

Aberto Composto Por Equipes Mistas, Disputa Pela Medalha De Bronze

Aberto De Composto Por Equipes Mistas, Jogo Pela Medalha De Ouro

5h30 – Goalball

Masculino, Fase de grupos, Grupo A: Argélia X Estados Unidos

Feminino, Fase de grupos, Grupo C: Austrália X Atletas da Rússia

5h30 – Esgrima em Cadeira De Rodas

Florete Por Equipe Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Florete Por Equipe Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Florete Por Equipe Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

Florete Por Equipe Feminino, Disputa Pela Medalha De Ouro

6h - Hipismo

Teste De Equipe Para Música

6h – Rúgbi Em Cadeira De Rodas

Misto – Medalha De Ouro, Medalha De Ouro

7h – Atletismo

Lançamento Do Peso Feminino – F20, Final

800 M Feminino – T53, Final

Salto Em Comprimento Feminino – T37, Final

800 M Feminino – T54, Final

Lançamento Do Disco Masculino – F52, Final

Salto Em Altura Masculino – T47, Final

400 M Masculinos – T11, Final

200 M Feminino – T35, Final

Lançamento Do Dardo Feminino – F34, Final

100 M Masculino – T13, Final

400 M Masculinos – T53, Final

400 M Masculinos – T54, Final

1500 M Masculinos – T52, Final

100 M Masculino – T12, Final

100 M Masculino – T64, Rodada 1 Baterias

100 M Masculino – T63, Baterias

7h30 – Futebol De 5

Masculino, Rodada Preliminar, Grupo B Espanha X Tailândia

8h30 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Feminino, Rodada Preliminar, Grupo A Canadá X Austrália

Masculino, Rodada Preliminar, Grupo A, Espanha X Japão