Confira a programação completa do sétimo dia da Paralimpíada

Passamos da metade da Paralimpíada. O evento, que dura apenas até o próximo domingo, terá nesta segunda provas de mais de uma dezena de esportes, com o começo do ciclismo de estrada, a continuação da natação e do atletismo, além do começo da disputa por equipes no tênis de mesa. O Brasil terá mais um jogo no futebol de cinco e a bocha entra em sua fase decisiva. Confira a programação completa e assista os esportes que mais gosta!

20h – Ciclismo De Estrada

Contrarrelógio Masculino C2

C5 Contrarrelógio Feminino

C4 Contrarrelógio Feminino

Contrarrelógio C1 Masculino

Contrarrelógio Feminino C1-3

Contrarrelógio Masculino H5

Contrarrelógio Masculino H4

Contrarrelógio Masculino H3

Contrarrelógio Feminino H4-5

Contrarrelógio Masculino H2

Contrarrelógio Masculino H1

Contrarrelógio Feminino H1-3

Contrarrelógio Masculino B

Contrarrelógio Masculino C5

Contrarrelógio Masculino C4

Contrarrelógio Masculino C3

Contrarrelógio Feminino B

Contrarrelógio T1-2 Masculino

T1-2 Feminino Contrarrelógio

21h – Tiro Com Arco

Individual Masculino – Composto Aberto, 1/8 Eliminações

Individual Masculino – Composto Aberto, Quartas De Final

Masculino Individual Composto Aberto, Semifinais

Masculino Individual Composto Aberto, Disputa Pela Medalha De Bronze

Masculino Individual Composto Aberto, Disputa Pela Medalha De Ouro

21h – Futebol de cinco

Masculino, Rodada Fase de grupos, Grupo A: Japão X China

Masculino, Rodada Fase de grupos, Grupo A: França X Brasil

21h – Natação

400 M Livres Masculinos – S8, Eliminatórias

400 M Livres Feminino – S8, Eliminatórias

100 M Livres Masculino – S12, Eliminatórias

100 M Livres Feminino – S12, Eliminatórias

200 M Medley Individual Masculino – SM14, Eliminatórias

200 M Medley Individual Feminino – SM14, Eliminatórias

50 M Peito Masculino – SB2, Eliminatórias

50 M Peito Feminino – SB3, Eliminatórias

50 M Livres Masculino – S7, Eliminatórias

100 M Livres Feminino – S7, Eliminatórias

100 M Borboleta Masculino – S10, Eliminatórias

100 M Borboleta Feminino – S10, Eliminatórias

100 M Livres Feminino – S9, Eliminatórias

Estilo Livre 4x100m Misto – 49 Pontos, Eliminatórias

21h – Basquete em Cadeira de Rodas

Classificação Feminina, Decisão do nono lugar

21H30 – Atletismo

Lançamento Do Dardo Feminino – F56, Final

Lançamento Do Disco Feminino – F11, Final

1500 M Masculinos – T11, Final

1500 M Masculinos – T13, Final

200 M Feminino – T64, Rodada 1 Baterias

Salto Em Distância Masculino – T47, Final

200 M Masculinos – T51, Final

100 M Feminino – T13, Rodada 1 Baterias

Arremesso De Peso Masculino – F36, Final

Lançamento Do Peso Feminino – F34, Final

400 M Masculinos – T36, Final

400 M Feminino – T12, Final

1500 M Masculinos – T54, Final

100 M Feminino – T47, Rodada 1 Baterias

400 M Masculinos – T37, Rodada 1 Eliminatórias

21h30 – Bocha

Individual Misto – BC1,Fase de grupos, (4 Partidas)

Individual Misto – BC2, Quartas De Final, (4 Partidas)

Individual Misto – BC3, Quartas De Final, (4 Partidas)

Individual Misto – BC4, Quartas De Final, (4 Partidas)

21H30 – Tiro Esportivo

P2 – Pistola De Ar 10 M Feminino SH1, Qualificação

P2 – Pistola De Ar 10 M Feminino SH1, Finais

P1 – Pistola De Ar 10 M Masculino SH1, Qualificação

P1 – Pistola De Ar 10 M Masculino SH1, Finais

22h -Voleibol Sentado

Equipe Masculina, Fase de grupos

22h- Tênis De Mesa

Equipe Masculina E Feminina, Rodada 1, (MT9-10 WT6-8 MT4-5 WT4-5)

Equipe Masculina E Feminina, Rodada 1, (MT8 WT9-10 MT3 WT1-3)

Equipe Masculina, Rodada 1, (MT6-7 MT1-2)

23h- Tênis em Cadeira de Rodas

Masculino – Simples, Quartas De Final

Pares Masculinos, Semifinais

Pares Femininos, Semifinais

Quad Singles, Semifinais

0h30 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Feminino, Quartas De Final, (2 Partidas)

1h15 – Goalball

Masculino, Quartas De Final, (2 Partidas)

2h-Voleibol Sentado

Equipe Masculina, Fase de grupos

4h- Bocha

Individual Misto – BC1, Quartas De Final, (4 Partidas)

Individual Misto – BC2, Semifinais, (2 Partidas)

Individual Misto – BC3, Semifinais, (2 Partidas)

Individual Misto – BC1, Semifinais, (2 Partidas)

Individual Misto – BC4, Semifinais, (2 Partidas)

4h30- Futebol de cinco

Masculino, Fase de grupos, Grupo B: Argentina X Tailândia

4h30 – Tênis De Mesa

Equipe Masculina E Feminina, Quartas De Final, (MT9-10 WT6-8 MT4-5 WT1-3)

Equipe Masculina, Quartas De Final, (MT8 MT1-2)

5h- Natação

400 M Livres Masculinos – S8, Final

400 M Livres Femininos – S8, Final

100 M Livres Masculino – S12, Final

100 M Livres Feminino – S12, Final

200 M Medley Individual Masculino – SM14, Final

200 M Medley Individual Feminino – SM14, Final

50 M Peito Masculino – SB2, Final

50 M Peito Feminino – SB3, Final

50 M Livres Masculinos – S7, Final

100 M Livres Feminino – S7, Final

100 M Borboleta Masculino – S10, Final

100 M Borboleta Feminino – S10, Final

100 M Livres Feminino – S9, Final

Revezamento 4x100m Livre Misto – 49 Pontos, Final

5h30 – Tiro Com Arco

Individual Feminino W1, Eliminatórias 1/8

Individual Feminino W1, Quartas De Final

Individual Feminino W1, Semifinais

Individual Feminino W1, Disputa Pela Medalha De Bronze

Individual Feminino W1, Disputa Pela Medalha De Ouro

Individual Feminino W1, Cerimônia Da Vitória

5h45 – Goalball

Masculino, Quartas De Final, (2 Partidas)

6h15 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Feminino, Quartas De Final, (2 Partidas)

6h30 – Voleibol Sentado

Equipe Masculina, Fase de grupos, (2 Partidas)

7h- Atletismo

Salto em Distância Feminino – T38, Final

Arremesso De Peso Masculino – F20, Final

400 M Masculinos – T20, Final

Arremesso De Peso Masculino – F32, Final

Salto Em Altura Masculino – T63, Final

400 M Masculinos – T38, Final

200 M Feminino – T64, Final

100 M Feminino – T11, Final

100 M Feminino – T13, Final

100 M Feminino – T47, Final

400 M Feminino – T20, Final

1500 M Feminino – T54, Final

400 M Masculinos – T12, Rodada 1 Eliminatórias

400 M Feminino – T37, Final

7h30 – Futebol de cinco

Masculino, Fase de grupos, Grupo B: Marrocos X Espanha