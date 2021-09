Confira a programação do último dia da Paralimpíada de Tóquio

Chegamos ao fim dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Neste último dia, apenas poucas disputas, sendo que todas valem medalhas. O atletismo fecha sua competições com as maratonas, o badminton tem as últimas disputas de medalhas e vôlei sentado e basquete em cadeiras de rodas terão suas finais. E, claro, não esqueça da cerimônia de encerramento. Confira os horários e não perca nada.

18h30 – Atletismo

Maratona Masculina – T54

Maratona Feminina – T54

Maratona Masculina – T46

Maratona Masculina – T12

Maratona Feminina – T12

21h00 – Badminton

Feminino Individual SL4, Disputa Pela Medalha De Bronze E Medalha De Ouro

Masculino Individual WH2, Disputa Pela Medalha De Bronze E Medalha De Ouro

Individual Masculino No SL4, Disputa Pela Medalha De Bronze E Medalha De Ouro

Pares Femininos WH1-WH2, Disputa Pela Medalha De Bronze E Ouro

Masculino Individual SS6, Disputa Pela Medalha De Bronze E Medalha De Ouro

Pares Masculinos WH1-WH2, Jogo Pela Medalha De Bronze E Medalha De Ouro

Pares Mistos SL3-SU5, Jogo Pela Medalha De Bronze E Medalha De Ouro

21h30 – Tiro Esportivo

R6 – Rifle Deitado 50 M Misto SH1, Qualificação

R6 – Rifle Deitado 50 M Misto SH1, Finais

22h – Vôlei Sentado

Equipe Feminina, Disputa Pela Medalha De Ouro

22h – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

08h - Cerimônia de Encerramento