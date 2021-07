Confira o que assistir da Olimpíada nesta segunda-feira à noite e começo da madrugada no Brasil

O Estadão faz uma curadoria para você não perder o que de melhor acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio na noite e começo da madrugada desta terça-feira no horário de Brasília. O surfe é a melhor dica. O Brasil tem representantes no páreo para brigar por medalhas. Algumas etapas foram antecipadas em função da possível chegada de um tufão na região e também porque o mar está com ondas legais, de acordo com os organizadores.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Gabriel Medina e Ítalo Ferreira são os dois principais nomes do surfe mundial. Silvana Lima representa o País nesta reta final. Todos têm condições de conseguir medalha. Mas há muito mais. Veja a programação desta segunda-feira à noite.

Triatlo

19h30

Surfe

19h30

Gabriel Medina x Michel Bourez (França)

20h15

Ítalo Ferreira x Hiroto Ohhara (Japão)

22h36 - Silvana Lima x Carissa Moore (EUA)

Natação

22h43

200m livre masculino - com brasileiros

23h35

200m borboleta masculino - com brasileiros

(Há outras finais, como 100m costa feminino)

Handebol

23h

Brasil x Hungria

(Há outros jogos da modalidade)

Tênis de Mesa

23h

Gustavo Tsuboi x Quadri Aruna

Judô

23h35

Ketleyn Quadros x Cergia David

Vôlei

23h

China x EUA feminino

Tênis

23h

Frances Tiafoe x Stefanos Tsitsipas

Vôlei de Praia

00h00

Alison e Álvaro Filho x Lucena e Dalhausser (EUA)

(Fase de grupos)

03h00

Evandro e Bruno Schmidt x Abicha e Elgraoui

(Fase de grupo)

Judô

00h17

Eduardo Yudi Santos x Sagi Muki (Israel)

Até 81kg - Segunda rodada