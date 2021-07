Confira os horários das disputas por medalhas na Olimpíada nas manhãs e noites no Brasil

Não é preciso invadir a madrugada para acompanhar as disputas de pódio dos Jogos de Tóquio, trocar horas de sono pela atenção das provas no Japão e emendar o trabalho no dia seguinte. O Estadão fez um levantamento das disputas de medalhas que vão acontecer entre 6h e meio-dia e 18h à meia-noite do horário de Brasília. A diferença de 12 horas de Tóquio para cidades como São Paulo e Rio Janeiro não vai impedir que o torcedor veja alguns dos momentos mais importantes do evento, como são as retas finais que valem medalhas.

Realizada a cerimônia de abertura da Olimpíada, marcada para essa sexta-feira a partir das 8h (horário de Brasília), as primeiras conquistas vão começar a surgem. Há modalidades que começam e terminam no mesmo dia, e algumas outras que seguem um calendário de etapas classificatórias, como os esportes coletivos a exemplo do futebol e do vôlei. Encarar a madrugada para depois trabalhar logo de manhã pode trazer olheiras e indisposição. O sono chega na hora do expediente. Por isso essa informação pode valer muito. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão 12 horas na frente do horário de Brasília. Quando lá é meio dia, aqui é meia noite. Dessa forma, é possível acompanhar partes dos Jogos entre 18h e 24h no horário de Brasília e ainda nas manhãs, entre 7h e meio dia, quando ainda há atividades em Tóquio.

Ao longo dos próximos dias, diversas finais levarão os atletas ao pódio, que desta vez não terá a cerimônia de premiação como nas outras edições do evento. Os próprios vencedores vão colocar as medalhas no pescoço. O procedimento foi oficializado para valorizar o isolamento por causa da pandemia. Para orientar o leitor a saber quais decisões estão programadas para acontecer no começo e no fim do dia - e evitar que alguém passe a madrugada acordado esperando para uma final que vai ocorrer somente depois das 6h da manhã -, o Estadão preparou uma relação de todas as disputas de pódio programadas para às 6h ao meio-dia e 18h à 00h30. Vale lembrar que há muitas outras atrações nos Jogos antes das disputas de medalha.

23 de julho

Tiro

22:45 - Fuzil de ar 10m feminino - final

Ciclismo de estrada

23:00 - Masculino

24 de julho

Judô (05:00 - 07:50)

48 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

48 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

48 kg feminino - final

60 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

60 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

60 kg masculino - final

Esgrima

07:50 - Épée individual feminino - luta pela medalha de bronze

08:20 - Sabre individual masculino - luta pela medalha de bronze

08:45 - Épée feminino - luta pela medalha de ouro individual

09:15 - Sabre individual masculino - luta pela medalha de ouro

Taekwondo

08:30 - 49 kg feminino - disputas pela medalha de bronze

08:45 - 58 kg masculino - disputas pela medalha de bronze

09:00 - 49 kg feminino - disputas pela medalha de bronze

09:15 - 58 kg masculino - disputas pela medalha de bronze

09:30 - 49 kg feminino - disputa pela medalha de ouro

09:45 - 58 kg masculino - disputa pela medalha de ouro

Natação

22:30 - 400 m medley individual masculino - final

22:52 - 400 m Livres Masculinos - Final

23:12 - 400 m medley individual feminino - final

23:45 - Revezamento 4 x 100 m Livres Femininos - Final

Tiro

23:15 - Pistola de ar 10 m feminino - final

25 de julho

Skate

00:25 - Final Masculino (Street)

Judô (05:00 - 07:50)

- 52 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

- 52 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

- 52 kg feminino - final

- 66 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

- 66 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

- 66 kg masculino - final

Levantamento de peso

07:50 - 67 kg masculino - grupo A - ouro

Esgrima

07:50 - Florete individual feminino - luta pela medalha de bronze

08:20 - Épée individual masculino - luta pela medalha de bronze

08:45 - Florete individual feminino - luta pela medalha de ouro

09:15 - Épée individual masculino - luta pela medalha de ouro

Taekwondo

08:30 - 57 kg feminino - disputas pela medalha de bronze

08:45 - 68 kg masculino disputas pela medalha de bronze

09:00 - 57 kg feminino - disputas pela medalha de bronze

09:15 - 68 kg masculino disputas pela medalha de bronze

09:30 - 57 kg feminino - disputa pela medalha de ouro

09:45 - 68 kg masculino - disputa pela medalha de ouro

Triatlo

18:30 - Individual Masculino - ouro

Natação

22:30 - 100 m borboleta feminino - final

23:12 - 100 m peito masculino - final

23:20 - 400 m Livres Femininos - Final

26 de julho

Natação

00:05 - Revezamento 4 x 100 m Livres Masculinos - Final

Skate

00:25 - Final Feminino (Street)

Judô (05:00 - 07:50)

57 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

57 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

57 kg feminino - final

73 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

73 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

73 kg masculino - final

Ginástica artística

07:00 - Equipe Masculina - Final

Levantamento de peso

07:50 - 55 kg feminino - grupo A - ouro

Esgrima

07:50 - Sabre individual feminino - luta pela medalha de bronze

08:15 - Florete individual masculino - luta pela medalha de bronze

08:45 - Sabre individual feminino - luta pela medalha de ouro

09:10 - Florete individual masculino - luta pela medalha de ouro

Taekwondo

08:30 - 67 kg feminino - disputas pela medalha de bronze

08:45 - 80 kg masculino disputas pela medalha de bronze

09:00 - 67 kg feminino - disputas pela medalha de bronze

09:15 - 80 kg masculino disputas pela medalha de bronze

09:30 - 67 kg feminino - disputa pela medalha de ouro

09:45 - 80 kg masculino - disputa pela medalha de ouro

Triatlo

18:30 - Individual Feminino

Remo

21:58 - Skiff quádruplo masculino - final A

22:10 - Skiff quádruplo feminino - final A

Natação

22:43 - 200 m Livres Masculinos - final

22:51 - 100 m costas feminino - final

22:59 - 100 m costas masculino - final

23:17 - 100 m peito feminino - final

Tiro

23:00 - Pistola de ar 10m equipe mista - disputa pela medalha de bronze

23:37 - Pistola de ar 10m equipe mista - disputa pela medalha de ouro

Tênis de mesa

(sem horário definido) - Duplas Mistas - bronze

(sem horário definido) - Pares Mistos - ouro

27 de julho

Judô (05:00 - 07:50)

63 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

63 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

63 kg feminino - final

81 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

81 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

81 kg masculino - final

Esgrima

06:30 - Épée por equipe feminina - disputa pela medalha de bronze

07:30 - Épée por equipe feminina - disputa pela medalha de ouro

Ginástica Artística

07:45 - Final por equipe feminina

Levantamento de peso

07:50 - Medalha de ouro 64 kg feminino - grupo A - ouro

Softbol

08:00 - Jogo da Medalha de Ouro

Taekwondo

08:30 - Acima de 67 kg feminino disputas pela medalha de bronze

08:45 - Acima de 80 kg masculino disputas pela medalha de bronze

09:00 - Acima de 67 kg feminino disputas pela medalha de bronze

09:15 - Acima de 80 kg masculino disputas pela medalha de bronze

09:30 - Acima de 67 kg feminino - disputa pela medalha de ouro

09:45 - Acima de 80 kg masculino - disputa pela medalha de ouro

Surf

20:00 - Feminino - disputa pela medalha de bronze

20:45 - Masculino - disputa pela medalha de bronze

21:30 - Feminino - disputa pela medalha de ouro

22:15 - Masculino - disputa pela medalha de ouro

Remo

21:18 - Skiff duplo feminino - final A

21:30 - Skiff duplo masculino - final A

21:50 - Quatro Femininos - Final A

22:10 - Quatro Masculino - Final A

Natação

22:41 - 200 m Livres Femininos - Final

22:49 - 200 m borboleta masculino - final

23:45 - 200 m medley individual feminino - final

23:54 - 1500 m Livres Femininos - Final

Ciclismo de Estrada

23:30 -Medalha de ouro Contra-relógio individual feminino

28 de julho

Natação

00:26 - Revezamento 4 x 200 m Livres Masculinos - Final

Judô (05:00 - 07:50)

70 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

70 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

70 kg feminino - final

90 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

90 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

90 kg masculino - final

Rugby

06:00 - Masculino - disputa pela medalha de ouro

Esgrima

06:30 - Sabre por equipe masculino - disputa pela medalha de bronze

07:30 - Sabre por equipe masculino - disputa pela medalha de ouro

Ginástica Artística

07:15 - Final geral masculino

Levantamento de peso

07:50 - Medalha de ouro 73 kg masculino - grupo A

Basquete 3x3

08:45 - Feminino - disputa pela medalha de bronze

09:15 - Jogo da Medalha de Bronze Masculino

09:55 - Feminino - disputa pela medalha de ouro

10:25 - Jogo da Medalha de Ouro Masculino

Remo

21:18 - Pares Masculinos - Final A

21:30 - Pares Femininos - Final A

21:50 - Skiff duplo leve masculino - final A

22:10 - Skiff duplo leve feminino - final A

Natação

22:30 - 800 m Livres Masculinos - Final

22:44 - 200 m peito masculino - final

23:28 - 200 m borboleta feminino - final

23:37 - 100 m Livres Masculinos - Final

29 de julho

Natação

00:31 - Revezamento 4 x 200 m Livres Femininos - Final

Judô (05:00 - 07:50)

78 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

78 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

78 kg feminino - final

100 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

100 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

100 kg masculino - final

Esgrima

06:30 - Florete por equipe feminino - disputa pela medalha de bronze

07:55 - Florete por equipe feminino - disputa pela medalha de ouro

Ginástica Artística

07:50 - Final geral feminino

Remo

21:33 - Skiff feminino - final A

21:45 - Skiff Masculino - Final A

22:05 - Oito Feminino - Final A

22:25 - Oito Masculino - Final A

Natação

22:41 - 200 m peito feminino - final

22:50 - 200 m costas masculino - final

22:59 - 100 m Livres Femininos - Final

23:16 - 200m Medley Individual Feminino

Ciclismo BMX

23:40 - Mascilino - Final

23:50 - Feminino - Final

Tênis de mesa

(sem horário definido) - Individual Feminino - Bronze

(sem horário definido) - Individual Feminido - Ouro

30 de julho

Judô (05:00 - 07:50)

Acima de 78 kg feminino - disputa pela medalha de bronze A

Acima de 78 kg feminino - disputa pela medalha de bronze B

Acima de 78 kg feminino - final

Acima de 100 kg masculino - disputa pela medalha de bronze A

Acima de 100 kg masculino - disputa pela medalha de bronze B

Acima de 100 kg masculino - final

Atletismo

08:30 - 10.000 m masculino - final

Esgrima

06:30 - Épée por equipe masculino - disputa pela medalha de bronze

07:30 - Épée por equipe masculino - disputa pela medalha de ouro

Triatlo

19:30 - Final mista

Natação

22:30 - Final masculina - 100m Nado Borboleta

22:37 - Final feminina - 200m Nado Costas

22:46 - Final feminina - 800m Nado Livre

23:43 - Final mista - Revezamento 4x 100m - Medley

Tênis de Mesa

(sem horário definido) - Individual Masculino - Bronze

(sem horário definido) - Individual Masculino - Ouro

Tênis

(sem horário definido) - disputa de ouro

31 de julho

Judô (5h - 7h50)

5:00 - Disputa de medalha de bronze (Semifinal 1) - Equipe mista

Na sequência - Disputa de medalha de bronze (Semifinal 2) - Equipe mista

Na sequência - Final - Equipe mista

Rugby

6:00 - Final feminina

Badminton

6:00 - 11h

Disputa medalha de bronze - Duplas Masculinas

Na sequência - Final - Duplas Masculina

Esgrima

6:30 - Disputa medalha de bronze feminina - Sabre

7:30 - Final feminina - Sabre

Boxe

7:39 - Semifinal 2 (Disputa de medalha de bronze) - Feminina (54kg - 57kg)

Levantamento de Peso

07:50 - 96 kg masculino - grupo A - Medalha de ouro

Atletismo

8:15 - Final masculina - Arremesso de disco

9:35 - Final mista- Revezamento 4 x 400m

9:50 - Final feminina - 100m rasos

22:35 - Arremesso de peso feminino

Golf

19:30 - Individual masculino - jogo de tacadas - 4ª rodada - Medalha de ouro

Ciclismo BMX

22:10 - Final de Parque Feminino

23:20 - Final de Parque Feminino

Natação

22:30 - 50 m Livres Masculinos - Final

22:37 - 50 m Livres Femininos - Final

22:44 - 1500 m Livres Masculinos - Final

23:15 - Revezamento 4 x 100 m Medley Feminino - Final

23:36 - Revezamento 4 x 100 m Medley Masculino - Final

Tênis

(Sem horário definido) - Ouro

01 de agosto

Boxe:

00:03 - Semifinal 1 - (Disputa de medalha de bronze) - Masculino (63kg - 69kg)

00:51 - Semifinal 1 - (Disputa de medalha de bronze) - Masculino (75kg - 81kg)

06:03 - Semifinal 2 - (Disputa de medalha de bronze) - Masculino (63kg - 69kg)

06:51 - Semifinal 2 - (Disputa de medalha de bronze) - - Masculino (75kg - 81kg)

Esgrima

06:30 - Florete por equipe masculino - disputa pela medalha de bronze

07:50 - Florete por equipe masculino - disputa pela medalha de ouro

Ginástica artística

6:44 - Final masculina - Cavalo

7:27 - Final feminina - Barras assimétricas

Levantamento de Peso

07:50 - 76 kg masculino - Medalha de ouro

Badminton

(8h30 - 11h)

8:30 - Disputa de medalha de bronze - Feminino individual

Na sequência - Final - Feminino individual

Atletismo

07:10 - Salto em Altura Masculino - Final

08:20 - Triplo salto feminino - Final

09:50 - 100m masculino - Final

22:20 - Masculino - salto em distância - final

22:50 - 100 m com barreiras feminino - final

Tênis

(sem horário disponível) - ouro

02 de agosto

Ginástica Artística

06:00 - Feminino - exercício de solo - final

06:54 - Vault Masculino - Final

Pista de Ciclismo

06:06 - Velocidade por equipe feminina - finais - bronze

06:09 - Velocidade por equipe feminina - finais - ouro

Levantamento de peso

07:50 - Acima de 87 kg feminino - ouro

Atletismo

08:00 - Lançamento do disco feminino - final

09:15 - 3000 m com obstáculos masculino - final

09:40 - 5000 m feminino - final

Badminton (08:00 - 11:00)

08:00 - Individual masculino - disputa pela medalha de bronze

Na sequência - Individual masculino - disputa pela medalha de ouro

Hipismo

08:45 - Equitação Individual - Salto - Final

Canoagem Velocidade

23:37 - Caiaque Individual Feminino - 200 m - Final A

23:54 - Canoa Masculino - Dupla 1000 m - Final A

Boxe

23:30 - Pena masculina (52-57 kg) - 1ª semifinal - bronze

Atletismo

22:50 - Salto em Comprimento Feminino - Final

Wrestling

(sem horário definido) - Greco-romana 60 kg masculino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 60 kg masculino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 60 kg masculino - final

(sem horário definido) - Luta greco-romana 130 kg masculino pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Luta greco-romana 130 kg masculino pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 130 kg masculino - final

Seguido pela Makuhari Messe Hall A Mat B

(sem horário definido) - Estilo livre feminino - 76 kg - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo livre feminino - 76 kg - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) Estilo Livre Feminino 76 kg - Final

03 de agosto

Boxe

00:18 - Peso pesado masculino (81-91 kg) - 1ª semifinal - bronze

06:03 - Pena masculina (52-57 kg) - 2ª semifinal - bronze

06:50 - Peso pesado masculino (81-91 kg) - 2ª semifinal - bronze

07:05 - Peso meio-médio masculino (63-69 kg) - luta final - ouro

Atletismo

00:20 - 400 m com barreiras masculino - final

07:20 - Salto com Vara Masculino - Final

08:35 - Lançamento do martelo feminino - final

21:25 - 800 m feminino - final

21:50 - 200 m feminino - final

23:30 - Final do 400m com barreiras - Feminino

Canoagem Velocidade

00:21 - Caiaque Individual Masculino - 1000 m - Final A

00:47 - Caiaque Feminino - 500 m - Final A

Ginástica Artística

06:37 - Barra Horizontal Masculino - Final

Levantamento de peso

07:50 - 109 kg masculino - grupo A - ouro

Maratona aquática

18:30 - Final feminina - 10km

Wrestling

(sem horário definido) - Luta greco-romana 77 kg masculino pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Luta greco-romana 77 kg masculino pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Luta greco-romana 77 kg masculino - final

(sem horário definido) - Luta greco-romana de 97 kg masculino pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Luta greco-romana de 97 kg masculino pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 97 kg masculino - final

(sem horário definido) - Estilo livre 68 kg feminino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo livre 68 kg feminino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo Livre Feminino 68 kg - Final

04 de agosto

Skate

00:30 - Final Feminina (Park)

Ciclismo

5:59 - Disputa por medalha de bronze - Masculino (equipe)

6:06 - Final - Masculino (equipe)

Wrestling

A partir das 6h15- Disputas de bronze e finais de masculino no greco-romano (67kg e 87kg) e disputas de bronze e finais de feminino estilo livre (62kg)

Hipismo

7:00 - Final - Salto individual

Natação Artística

7:30 - Final - Dueto

Atletismo

8:00 - Final - 3000m com obstáculos - Feminino

8:15 - Final - Lançamento de Martelo - MAsculino

9:05 - Final - 800m - Masculino

9:55 - Final - 200m - Masculino

23:00 - Final Salto Triplo - Masculin0

23:05 - Final Arremesso de Peso - Masculino

23:55 - Final 110m com barreiras - Masculino

Levantamento de peso

7:50 - Final - masculino (109kg)

Maratona aquática

18:30 - Final masculina - 10km

Hóquei

22:30 - Disputa pela medalha de bronze - Masculino

Canoagem

23:27 - Final A Caiaque 200m - Masculino individual

23:43 - Final A Canoa 200m - Feminino individual

Wrestling

(sem horário definido) - Greco-romana 67 kg masculino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 67 kg masculino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 67 kg masculino - final

(sem horário definido) - Greco-romana 87 kg masculino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 87 kg masculino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Greco-romana 87 kg masculino - final

(sem horário definido) - Estilo livre 62 kg feminino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo livre 62 kg feminino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo Livre Feminino 62 kg - Final

05 de agosto

Canoagem

00:08 - Final A Caiaque 500m - Feminino individual

00:34 - Final A Caiaque 1000m - Masculino Duplas

Skate

00:30 - Final masculina (Park)

Wrestling

A partir das 6h15- Disputas de bronze e finais de masculino no estilo livre (57kg e 83kg) e disputas de bronze e finais de feminino estilo livre (57kg)

23:00 - Repescagem - 74kg/125kg - Masculino; Feminino Estilo Livre - 53 kg

23:30 - Quartas de finais - 74kg/125kg; Feminino Estilo Livre - 53 kg (Quem se classificar, já garante medalha)

Finais Masculinas (74kg e 125 kg) e final feminina (53 kg) acontecem na sequência

Hóquei

7:00 - Final Masculina

Atletismo

7:30 - Final Salto com vara - Feminino

9:00 - Final 400m - Masculino

9:30 - Heptatlo 800m - Feminino (2ªbateria)

9:40 - Decatlo Masculino - 1500m (1ª Eliminatória)

17:30 - Final Marcha Atlética 50 km - Masculino

Karatê

7:30 - Disputa pela medalha de bronze 1 - Kata - Feminino

7:40 - Disputa pela medalha de bronze 2 - Kata - Femino

7:50 - Final - Kata - Feminino

8:05 - Semifinal (Disputa de medalha de bronze) - Kumite (67 kg) - Masculino

Na sequência - Semifinal (Disputa de medalha de bronze) - Kumite (67 kg) - Masculino

8:22 - Semifinal (Disputa de medalha de bronze) - Kumite (55 kg) - Feminino

Na sequência - Semifinal (Disputa de medalha de bronze) Kumite (55 kg) - Feminino

8:40 - Final - Kumite (67 kg) - Masculino

8:50 - Final - Kumite (55 kg) - Feminino

Escalada esportiva

9:10 - Final - Masculino (Combinado)

Vôlei de praia

22:00 - Disputa Medalha de Bronze - Femino

23:30 - Final - Feminino

Hóquei

22:30 - Disputa por medalha de bronze - Feminino

Futebol

23:00 - Final feminino

Tênis de mesa

(Horário ainda não divulgado) - Disputa medalha de bronze - Feminino (Equipe)

(Horário ainda não divulgado)- Final - Feminino (Equipe)

Wrestling

(sem horário definido) - Estilo Livre Masculino 57 kg - Jogo pela Medalha de Bronze

(sem horário definido) - 57 kg - Jogo pela Medalha de Bronze

(sem horário definido) - Estilo Livre Masculino 57 kg - Final

(sem horário definido) - Estilo livre masculino 86 kg - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo livre masculino 86 kg - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo Livre Masculino 86 kg - Final

(sem horário definido) - Freestyle 57 kg feminino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Freestyle 57 kg feminino - disputa pela medalha de bronze

(sem horário definido) - Estilo Livre Feminino 57 kg - Final

06 de agosto

Ciclismo

6:35 - Final masculina - Race 2

6:50 - Final masculina - Decider

Hóquei

7:00 - Final feminina

Pentatlo

7:30 - Final feminina individual

Karatê

7:30 - Disputa de medalha de bronze - Kata - Masculino

7:40 - Disputa de medalha de bronze - Kata - Masculino

7:50 - Final - Kata - Masculino

8:05 - Semi Final (Disputa de medalha de bronze) - Kumite (61 kg) - Feminino

Na sequência - Semi Final (Disputa de medalha de bronze) 2 - Kumite (61 kg) - Feminino

8:22 - Semifinal (Disputa de medalha de bronze) - Kumite (75 kg) - Masculino

Na sequência - Semifinal (Disputa de medalha de bronze) - Kumite (75 kg) - Masculino

8:40 - Final Kumite (61 kg) - Feminino

8:50 - Final Kumite (75 kg) - Masculino

Futebol

8:00 - Disputa medalha de bronze - Feminino

Atletismo

8:50 - Final Lançamento de Dardo - Feminino

9:00 - Final 5000m - Masculino

9:35 - Final 400m - Feminino

9:50 - Final 1.500m - Feminino

10:30 - Final Revezamento 4x100m - Feminino

10:50 - Final Revezamento 4x100m - Masculino

19:00 - Maratona Feminina

Escalada esportiva

9:10 - Final feminina - Modalidade: Lead

Vôlei de Praia

22:00 - Disputa de medalha de bronze - Masculino

11:30 - Final - Masculino

Basquete

23:00 - Final - Masculino

Canoagem

23:00 - Final 500m em duplas - Feminino

23:39- Final 1.000m individual - Masculino

Tênis de mesa

(Horário ainda não divulgado) - Disputa medalha de bronze - Masculino (Equipe)

(Horário ainda não divulgado)- Final - Masculino (Equipe)

07 de agosto

Canoagem

00:00 - Final 500m Kaiak - Feminino

00:19 - Final 500m Kaiak - Masculino

Beisebol

00:00 - Disputa de medalha de bronze

7:00 - Final

Wrestling

6:45 - Repescagem - 65kg/97kg; WFS - 50 kg

Na sequência - Disputas de medalha de bronze - 65 kg - Masculino

Na sequência - Final - 65 kg - Masculino

Na sequência - Disputas de medalha de bronze - 97 kg - Masculino

Na sequência - Final - 97 kg - Masculino

Na sequência - Disputas de medalha de bronze - 50 kg - Feminino

Na sequência - Final - 50 kg - Feminino

Hipismo

7:00 - Final Salto em equipe

Pentatlo

7:30 - Final individual - Masculina

Natação artística

7:30 - Final - Equipe

Atletismo

7:35 - Final Salto em altura - Feminino

7:45 - Final Corrida 10.000m - Feminino

8:00 - Final Lançamento de dardo - Masculino

8:40 - Final Corrida 1500m - Masculino

9:30 - Final Revezamento 4x4 - Feminino

9:50 - Final Revezamento 4x4 - Masculino

19:00 - 21:45 - Maratona masculina

Basquete

8:00 - Disputa de medalha de bronze - Masculino

23:30 - Final feminina

Futebol

8:30 - Final masculina

Handebol

9:00 - Final masculina

Vôlei

9:15 - Final masculina

Vôlei

21:00 - Disputa de medalha de bronze - Feminino

Handebol

23:00 - Disputa medalha de bronze - Feminino

Ciclismo

23:45 - Final feminina - Velocidade

Ginástica Rítmica

23:00 - Finais em grupo após às 23h

08 de agosto

Ciclismo

00:00 - Final masculina - Keirin 1-6

00:05 - Final feminina - Velocidade

00:25 - Final feminina - Corrida 4/4

Vôlei

1:30 - Final - Feminino