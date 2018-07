Confira reação nas redes sociais para tricampeonato de Bolt nos 200m

Usain Bolt faturou seu segundo ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, ao vencer com facilidade a final dos 200m rasos. O jamaicano completou a prova em 19s78, pouco acima dos recordes muncial e olímpico, ambos decretados também por Bolt. Completaram o pódio o canadense Andre De Greasse, com 20s02, e o francês Christophe Lemaitre, 20s12. Confira a reação nas redes sociais ao feito do homem mais rápido do mundo.