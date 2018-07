Conheça as duplas do vôlei de praia que disputarão a Olimpíada

Agatha/Barbara e Evandro/Pedro Solberg foram confirmadas nesta quarta-feira como as segundas duplas brasileiras que irão disputar os Jogos Olímpicos do Rio. As parcerias se juntarão a Larissa/Talita e Alison/Bruno Schmidt, que já estavam garantidos.

Conheça os brasileiros do vôlei de praia que disputarão a Olimpíada:

Alison e Bruno Schmidt

Os atuais campeões mundiais dispararam entre os brasileiros no ranking que valia a vaga olímpica e não deram chances para ninguém. A dupla foi formada no final de 2013 e desde então os dois têm acumulado muito sucesso. Alison é o mais experiente, pois esteve nos Jogos de Londres ao lado de Emanuel, quando ficou com a medalha de prata. Já Bruno, sobrinho do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, estará em sua primeira Olimpíada no Rio.

Nome: Alison Conte Cerutti

Cidade: Vitória (ES)

Nascimento: 7/12/85

Altura: 2,03 m

Peso: 102 kg

Nome: Bruno Oscar Schmidt

Cidade: Brasília (DF)

Nascimento: 6/10/86

Altura: 1,85 m

Peso: 85 kg

Evandro e Pedro Solberg

A dupla foi formada em outubro de 2014 e o melhor resultado foi o bronze no Mundial de Vôlei de Praia deste ano, disputado na Holanda. Para chegar aos Jogos Olímpicos, os dois tiveram de ter resultados melhores na temporada que os experientes Ricardo e Emanuel. Juntos, eles venceram a etapa de Stavanger e foram vice-campeões da etapa de Moscou do Circuito Mundial neste ano. Pedro é filho de Isabel, ex-jogadora de vôlei.

Nome: Evandro Gonçalves de Oliveira Junior

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Nascimento: 17/7/1990

Altura: 2,10 m

Peso: 100 kg

Nome: Pedro Salgado Collet Solberg

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Nascimento: 27/3/1986

Altura: 1,94 m

Peso: 90 Kg

Larissa e Talita

A dupla vem obtendo resultados expressivos deste que se juntou, em julho de 2014. As duas já disputaram duas edições da Olimpíada, com parceiras diferentes, mas optaram por unir a força de um ótimo bloqueio de Talita com a agilidade defensiva de Larissa. Elas não tiveram um bom desempenho no Mundial da Holanda, quando caíram nas oitavas de final, mas estão subindo aos pódios no Brasil e exterior com muita frequência.

Nome: Larissa França

Cidade: Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Nascimento: 14/4/1982

Altura: 1,74 m

Peso: 70 kg

Nome: Talita Antunes da Rocha

Cidade: Aquidauana (MS)

Nascimento: 29/8/82

Altura: 1,81 m

Peso: 64 kg

Agatha e Barbara Seixas

O grande momento da dupla foi no Mundial da Holanda neste ano, quando ficou com a medalha de ouro ao superar Taina e Fê Berti na decisão. Elas estão juntas desde 2012 e tiveram resultados muito bons, incluindo os títulos das etapas de Praga, São Petersburgo e Holanda do Circuito Mundial 2015 e foram campeãs do SuperPraia 2015, em Maceió (AL). No ano passado, também foram vice-campeãs do Circuito Mundial.

Nome: Agatha Bednarczuk Rippel

Cidade: Curitiba (PR)

Nascimento: 22/6/83

Altura: 1,82 m

Peso: 70 kg

Nome: Barbara Seixas de Freitas

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Nascimento: 3/8/87

Altura: 1,77 m

Peso: 66 kg