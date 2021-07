Contra checas, Stefani e Pigossi buscam vaga nas quartas nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A tenista brasileira Luisa Stefani, 23.ª do mundo no ranking de duplas da WTA, e sua parceira Laura Pigossi vão buscar, nesta terça-feira uma vaga nas quartas de final da chave de duplas femininas dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. As duas enfrentam as checas Karolina Pliskova (sétima em simples e 68.ª em duplas) e Marketa Vondrousova (94.ª nas duplas).

Pliskova vem do vice em simples no torneio de Wimbledon, Grand Slam em Londres, enquanto que Vondrousova foi vice-campeã de Roland Garros, outro Grand Slam da temporada, em Paris, também em simples, em 2019. Na primeira rodada, Stefani e Pigossi bateram a dupla cabeça de chave 7, formada pelas canadenses Gabriela Dabrowski (14.ª) e Sharon Fichman (28.ª).

"Jogo duro, duas ótimas jogadoras, duas simplistas, não se mexem muito, não se posicionam muito como duplistas. Obviamente a Pliskova deve ser um pouco a líder do lado delas, saca bem, muito sólida do fundo. Vamos ter que explorar um pouco mais elas na rede e fazer o jogo que fizemos na estreia, ser um pouco mais de duplas que de simples. Assistimos o jogo delas contra as chinesas, não tiveram muitos problemas, mas conseguimos fazer ajustes táticos no dia a mais de treino que tivemos e estamos muito animadas e confiantes para essa próxima rodada", disse Stefani.

A brasileira tem 23 anos e vem fazendo história, sendo a melhor ranqueada pelo País desde que o sistema da WTA foi criado em 1975, somando dois títulos e mais seis finais na carreira.