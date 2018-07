Copa Brasil de Marcha Atlética será evento-teste da Olimpíada

As três provas de marcha atlética (20km e 50km para os homens e 20km para as mulheres) serão aquelas que serão realizadas mais longe do centro do Rio. Diferente da maratona, a marcha atlética é disputada num circuito, com os atletas dando diversas voltas nele. No Rio, este circuito será montado na Praia do Pontal, a oeste da Barra a Tijuca.

O evento-teste do Rio-2016 será válido como Campeonato Sul-Americano nos 50km e como seletiva para ele nos 20km no masculino e no feminino. Nesta distância, o Sul-Americano vai acontecer em Salinas (Equador), em abril.

Em fevereiro, o evento-teste vai começar às 6h30 tanto no dia 27 (provas de 5km, 10km e 20km, respectivamente no sub-18, sub-20 e adulto) quanto no dia 28 (50km adulto). Na Olimpíada, a largada da prova mais curta está prevista para 14h30 em duas sextas-feiras. A mais longa terá início às 8h00 da sexta-feira dia 19.