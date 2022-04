Copa do Mundo de mountain bike começa com público impressionante em Petrópolis e Avancini em 4º

A grande surpresa do primeiro dia de competições da Copa do Mundo de Mountain Bike foi a grande presença de público em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes no circuito e a expectativa é que esse número dobre para a principal prova, que acontece no domingo.

Durante a prova do cross country short track (XCC), o público fez muito barulho e mostrou animação volta a volta, principalmente quando o brasileiro Henrique Avancini se aproximava. Petropolitano, o ciclista é o grande nome da modalidade no País e carrega milhares de fãs no mundo do ciclismo. A expectativa era elevada dado que o brasileiro é o atual vice-campeão mundial da prova.

Disputando o certame pela equipe Cannondale Factory Racing, Avancini ostentou a liderança por alguns momentos e foi embalado pelos fãs com a possibilidade real de vitória. O brasileiro terminou a corrida de sete voltas na quarta colocação, com o tempo de 19min57s, e viu seu companheiro de time, o sul-africano Alan Hatherly, sair como o grande vitorioso. Finalizada a competição, Avancini foi bastante aplaudido pelos torcedores. Hatherly tratou de elogiar o público: "Essa atmosfera é impressionante."

A segunda colocação do short track ficou com o suíço Thomas Litscher, com uma diferença de apenas um segundo para o ganhador. O pódio ainda contou com o francês Maxime Marotte, que teve vantagem mínima sobre Henrique Avancini na reta de chegada.

Retornando ao Brasil após 17 anos, a Copa do Mundo de Mountain Bike reserva novas emoções para o domingo, dia em que serão celebradas as principais competições. O Cross Country Olímpico feminino (XCO) tem largada prevista a partir das 11h, enquanto Avancini voltará às atividades às 14h15, no XCO masculino.