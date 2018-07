Copa do Mundo de Saltos Ornamentais começa nesta sexta

O Rio de Janeiro recebe a partir desta sexta-feira a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, competição que dará 92 vagas para os Jogos Olímpicos do Rio. Por ser país-sede da Olimpíada, o Brasil já tem em vaga garantida nas quatro provas de duplas sincronizadas, mas quer aproveitar a competição para buscar classificação também nas disputas individuais.

Além de ser uma competição oficial, a disputa também servirá também como evento-teste. A Força Nacional de Segurança já trabalha no Parque Aquático Maria Lenk, e desta vez o evento é aberto ao público. São três mil ingressos disponíveis para cada dia, ao custo de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). As compras devem ser feitas pelo site oficial www.aquecerio.com/saltos-ornamentais ou no próprio local.

Ao todo, mais de 230 atletas de 47 países disputam a Copa do Mundo. A competição se estenderá até a próxima terça-feira, com as eliminatórias acontecendo pela manhã e as finais à noite - há disputa de medalhas todos os dias.

Hoje, uma das atletas que irá para as piscinas é Ingrid Oliveira, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no ano passado, ao lado de Giovanna Pedroso. "Competir aqui (no Maria Lenk) é muito bom para eu me adaptar à piscina. A gente precisa saber onde olhar ou não, por causa da visão e da rotação", explicou. "No Fluminense (clube onde treina) não tem tapete, aqui tem. No Fluminense é concreto, aqui não é, o trampolim também é diferente."

Ingrid já tem vaga garantida nos Jogos do Rio na disputa de duplas na plataforma de 10 metros, mas vai tentar a classificação também no individual. Para isso, precisará terminar entre as 18 melhores. "Estou com o pensamento positivo, mas fiquei doente e estou me recuperando ainda. Mesmo assim, espero me sair muito bem e conseguir esta vaga."

Quem mais depende da Copa do Mundo, porém, é Juliana Veloso. Mais experiente atleta da seleção brasileira de saltos, ela já disputou quatro edições dos Jogos Olímpicos, mas ainda não conseguiu o índice para o Rio-2016.

Apesar disso, a atleta procurou demonstrar tranquilidade. "Meu objetivo é fazer os saltos do jeito que eu tenho que fazer. Eu estou com meus saltos errados para conseguir 6.5 (de nota), e se eu conseguir fazer todos os saltos da maneira que preciso eu vou para a semifinal. Entrando na semifinal, eu terei uma chance a mais de conseguir a pontuação para a tão sonhada vaga olímpica", disse.

Juliana já conhece o Parque Aquático Maria Lenk, local onde conquistou o bronze na plataforma nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Agora, porém, ela busca a vaga no trampolim. "É um palco evoluído. Está bem bacana competir aqui, e a expectativa de competir em casa é grande. Estou superbem treinada, e agora é mais um treino de nervos para conseguir repetir o que eu venho fazendo."

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA (19 de fevereiro)

10h - 11h30: 10m Sincronizado Feminino - Eliminatória

13h45 - 15h15: 3m Sincronizado Masculino - Eliminatória

18h - 19h: 10m Sincronizado Feminino - Final

20h15 - 21h15: 3m Sincronizado Masculino - Final

SÁBADO (20 de fevereiro)

11h30 - 12h45: 3m Sincronizado Feminino – Eliminatória

12h45 - 14h15: 10m Sincronizado Masculino - Eliminatória

15h30 - 19h: 10m Feminino - Eliminatória

20h15 - 21h15: 3m Sincronizado Feminino - Final

DOMINGO (21 de fevereiro)

10h - 14h: 3m Masculino – Eliminatória

15h15 - 16h45: 10m Feminino - Semifinal

18h - 19h: 10m Sincronizado Masculino - Final

20h15 - 21h15: 10m Feminino - Final

SEGUNDA (22 de fevereiro)

10h - 13h30: 3m Feminino – Eliminatória

16h15 - 17h45: 3m Masculino - Semifinal

19h - 20h30: 3m Masculino - Final

TERÇA (23 de fevereiro)

10h - 14h: 10m Masculino - Eliminatória

16h15 - 17h45: 3m Feminino - Semifinal

19h - 20h: 3m Feminino - Final

QUARTA (24 de fevereiro)

10h - 12h: 10m Masculino - Semifinal

13h15 - 14h45: 10m Masculino - Final