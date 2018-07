Coreia do Sul começa campanha no tae kwon do com ouro e bronze no Rio-2016

País onde surgiu o tae kwon do, a Coreia do Sul conquistou a primeira medalha de ouro da modalidade em disputa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. O primeiro lugar veio com Sohui Kim na categoria até 49kg, no feminino. No mesmo dia, o país levou também um bronze, no masculino, com Taehun Kim.

No feminino, Sohui Kim derrotou a sérvia Tijana Bogdanovic numa equilibrada final pelo placar de 7 a 6. "Nunca imaginei que me tornaria uma campeã olímpica", disse a atleta de 22 anos, atual número 10 do ranking olímpico.

As medalhas de bronze da categoria foram para a tailandesa Panipak Wongpattanakit, atual número dois do ranking, e para Patimat Abakarova, do Azerbaijão. Iris Tang Sing, número seis do ranking olímpico, representou o Brasil na categoria, mas não foi longe. Mesmo cotada a medalha, foi eliminada nas quartas de final.

No masculino, a Coreia do Sul tinha o favorito Taehun Kim, segundo colocado do ranking, na disputa da categoria até 58kg. Porém, ele caiu na semifinal e teve que se contentar com o bronze. O dominicano Luisito Pie levou o outro bronze da categoria.

A medalha de ouro ficou com o chinês Shuai Zhao. Na decisão, o 11º colocado do ranking superou o tailandês Tawin Hanprab, 19º da mesma lista, por 6 a 4. O brasileiro Venilton Teixeira competiu nesta categoria, nesta quarta, mas também foi eliminado nas quartas de final, assim como Iris.

O Brasil ainda tem mais dois atletas por competir, ambos classificados por convite. Julia Vasconcelos, da categoria até 57kg, estreia na quinta-feira contra Suvi Mikkonen, da Finlândia. Maicon Siqueira só compete no sábado. Ele faz sua primeira luta diante de Stephen Lambdin, dos Estados Unidos.