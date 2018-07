Corinthians entrega Itaquerão para Rio-2016 e fica sem estádio até dia 19

O Corinthians entregou oficialmente o Itaquerão nesta segunda-feira para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. O estádio do time alvinegro receberá dez partidas dos torneios masculino e feminino de futebol.

Por conta disso, o Corinthians mandará o jogo contra o Cruzeiro no estádio do Pacaembu, em 8 de agosto, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que no jogo seguinte em que jogará em casa, a equipe alvinegra já esteja de volta em Itaquera. Na 21ª rodada, dia 20 de agosto, recebe o Vitória.

O último jogo olímpico previsto para acontecer em Itaquera será em 19 de agosto, às 13h, na disputa do bronze do futebol feminino. Caso o Comitê Organizador retire as instalações olímpicas até o dia seguinte, o time alvinegro atua em seu estádio. Caso contrário, deve jogar novamente no Pacaembu.

Nos arredores do Itaquerão, placas de sinalização feitas especialmente para a Olimpíada foram instaladas nas estações de metrô e trem. Oficialmente, a cerimônia de abertura dos Jogos acontece dia 5, no Maracanã. Mas o estádio do Corinthians já receberá uma partida dia 3, às 15h, no confronto entre Canadá e Austrália pelo grupo F do futebol feminino. Três horas depois, Zimbábue e Alemanha se cruzam pela mesma chave.

Pelo masculino, as primeiras partidas em Itaquera serão disputadas em 10 de agosto. Às 19h, Colômbia e Nigéria se enfrentam pelo grupo B. Pela mesma chave, África do Sul e Iraque jogam logo depois, às 22h. Ainda haverá outros quatro jogos, incluindo uma semifinal do masculino e a disputa da medalha de bronze do feminino. Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo A, jogará as quartas de final da competição dia 13 de agosto em Itaquera.

Confira o calendário do Rio 2016 na Arena Corinthians:

3/8 - 15h - Canadá x Austrália - Fase de grupos do futebol feminino

3/8 - 18h - Zimbábue x Alemanha - Fase de grupos do futebol feminino

6/8 - 15h - Canadá x Zimbábue - Fase de grupos do futebol feminino

6/8 - 18h - Alemanha x Austrália - Fase de grupos do futebol feminino

10/8 - 19h - Colômbia x Nigéria - Fase de grupos do futebol masculino

10/8 - 22h - África do Sul x Iraque - Fase de grupos do futebol masculino

12/8 - 19h - Quartas de final do futebol feminino

13/8 - 22h - Quartas de final do futebol masculino

17/8 - 16h - Semifinal do futebol masculino

19/8 - 13h - Disputa do bronze futebol feminino