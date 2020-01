Coronavírus: seleção chinesa feminina de futebol entra em quarentena na Austrália

A seleção feminina chinesa de futebol foi colocada em quarentena em um hotel de Brisbane em sua chegada à Austrália para uma partida das eliminatórias dos Jogos Olímpicos, por temor da propagação do novo coronavírus - anunciaram as autoridades.

"Cooperaram muito bem, assim como o consulado chinês", disse à emissora de televisão ABC a chefe do Departamento de Saúde do estado de Queensland, Jeannette Young, destacando que se trata de uma medida de precaução. Até o momento, nenhuma das jogadoras apresenta sintomas da doença.

"Se uma das jogadoras desenvolver sintomas, vamos levá-la imediatamente ao hospital, com o objetivo de ser examinada e isolada", explicou Young.

A seleção chinesa chegou ao país depois de fazer uma escala em Wuhan, epicentro da epidemia e cidade onde deveria receber o torneio pré-olímpico para os Jogos Tóquio-2020.

No domingo, a Confederação Asiática de Futebol decidiu "não organizar as partidas do torneio na China, com o objetivo de assegurar a saúde de todos os atletas, treinadores e integrantes de comissões técnica". O pré-olímpico foi transferido para Sydney. Além da China, as seleções da Austrália, Taiwan e Tailândia também estão no torneio./AFP