Brasil bate Montenegro e avança na ponta do grupo do handebol feminino

A seleção feminina de handebol fechou a primeira fase do torneio olímpico dos Jogos do Rio com mais uma vitória, ao fazer 29 a 23 na manhã deste domingo sobre Montenegro, na Arena do Futuro. O quarto resultado positivo em cinco jogos confirma o status de favorita à medalha e também o primeiro lugar da chave. O próximo confronto será o contra o quarto colocado do Grupo B.

Já classificado, o Brasil fez um jogo diferente dos anteriores. O ambiente pareceu bem menos efusivo. A equipe administrou a vantagem sem ser muito incomodada por Montenegro, que já entrou em quadra eliminado. O time da casa não construiu jogadas que incentivassem a euforia do ginásio durante a maior parte do tempo. A condução tranquila, com um placar de pouca vantagem, até colocava em risco o objetivo de ganhar e fechar como líder.

A manutenção do Brasil à frente de Montenegro na partida da manhã começou logo cedo. Com quatro minutos, o placar já era de 5 a 1. Mesmo com alguns intervalos no primeiro tempo sem marcar, a equipe da casa conduziu a vantagem até fechar o primeiro tempo 12 a 10, apesar da força da marcação das adversárias. Montenegro até exagerou na defesa em alguns lances e teve de ficar por duas vezes com jogadoras suspensas por dois minutos.

O segundo tempo até começou com o Brasil mais incisivo, ampliando para cinco gols a vantagem sobre as adversárias, que fecharam a participação no torneio com cinco derrotas em cinco jogos. Somente no últimos minutos o placar aumentou, junto com a gritaria da torcida. A tendência é tanto o apoio do público, como a atuação em quadra, serem mais vibrantes nas quartas de final.

A rodada começou com Brasil e Noruega empatados em pontos, mas com saldo de gols mais favorável às escandinavas: 19 a 15. Por já ter batido a equipe europeia na estreia, a equipe da casa está com o primeiro lugar garantido pelo critério do confronto direto. A definição completa dos confrontos das quartas de final será somente ao fim da rodada. O mata-mata começa já na manhã da próxima terça-feira.

