Correios lançam a primeira série de selos comemorativos de 2016

A 500 dias do início da Rio-2016, os Correios lançam a primeira série de selos em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nesta série, que estará à venda a partir desta terça-feira, serão 31 modelos com esportes das duas competições como tema, em cartelas com dez selos duplicados.

A primeira emissão tem ilustrações do basquete, rúgbi, levantamento de peso, remo, natação, tiro com arco, ciclismo, badminton, luta livre e atletismo paralímpico. Serão impressos 2,4 milhões de selos e cada um custará R$ 1,30.

Outras duas séries serão lançadas ainda este ano, a primeira em agosto, com dez modelos, e a outra em novembro, com mais 11 modelos.

Os selos não são os primeiros itens de colecionador lançados pelos organizadores da Olimpíada. Em novembro de 2014, o Banco Central colocou à venda as moedas comemorativas dos Jogos, com nove modelos. Até 2016, outras 27 peças serão apresentadas.