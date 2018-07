Cortado por lesão, Prass recebe homenagem de Gabriel Jesus após conquista

Companheiro de Fernando Prass no Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus prestou uma homenagem ao goleiro na comemoração da inédita medalha de ouro da seleção brasileira neste sábado, no Maracanã.

Depois que Neymar marcou e garantiu a vitória na decisão por pênaltis por 5 a 4 sobre a Alemanha, o atacante do time alviverde vestiu a camisa 1 do Brasil com o nome de Prass, e o lado das costas do uniforme no seu peito, para comemorar a conquista.

"Pensei nisso desde a hora que ele foi cortado. Fiquei muito triste quando isso aconteceu. Fiquei pensando no que poderia fazer desde então. Quero fazer a melhor homenagem porque ele merece. É uma grande pessoa", comentou.

Prass machucou o cotovelo direito e foi cortado em 30 de julho, a cinco dias da estreia da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. O jogador precisou passar por uma cirurgia no local e a expectativa é que volte aos gramados apenas no ano que vem.

Foi a segunda grave lesão do goleiro no cotovelo direito. A primeira ocorreu em maio de 2014, em um jogo pelo Palmeiras contra o Flamengo, quando o goleiro sentiu muitas dores após um chute do atacante Alecsandro, e precisou deixar a partida. Após exames, foi constatada a lesão e ele passou por cirurgia.

Weverton foi chamado para substituí-lo e acabou como um dos heróis do ouro olímpico. Na quinta cobrança alemã, ele defendeu o chute de Petersen. Na sequência, Neymar fez o dele para festa dos torcedores que lotaram o Maracanã.

