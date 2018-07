Costa do Marfim brilha no taekwondo e fatura 1ª e 2ª medalha no Rio-2016

O taekwondo deu à Costa do Marfim sua primeira e sua segunda medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, antepenúltimo dia da grande competição. O país africano fez sua estreia no quadro de medalha com um ouro e um bronze no masculino e no feminino, respectivamente.

O mais novo campeão olímpico marfinense é Cheikh Sallah Cisse, que derrotou na final da categoria até 80kg o britânico Lutalo Muhammad. Atual número três do ranking olímpico, Cisse superou o número cinco por 8 a 6. As medalhas de bronze desta categoria ficaram com Milad Beigi Harchegani, do Azerbaijão, e Oussama Oueslati, da Tunísia.

No feminino, o bronze da Costa do Marfim foi conquistada por Ruth Marie Christelle Gbagbi ao vencer Farida Azizova, do Azerbaijão, por 7 a 1, na categoria até 67kg. O outro bronze em disputa na categoria ficou com a turca Nur Tatar.

O ouro foi conquistado pela sul-coreana Hyeri Oh. Atual número seis do ranking olímpico, ela surpreendeu ao bater na final a principal favorita ao título, a francesa Haby Niare, líder do ranking e dona de um título mundial.