CPB premia melhores atletas paralímpicos do Brasil em 2014

A velocista Terezinha Guilhermina e o atleta de goalball Leomon Moreno foram eleitos os atletas paralímpicos do ano em premiação realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento ocorreu na noite de quarta-feira no auditório do Hotel Sofitel, em Copacabana, zona sul do Rio. Também foram premiados 22 atletas representando cada modalidade paralímpica, além dos melhores técnicos de esportes individual e de equipe, e o atleta revelação do ano.

Terezinha é um dos principais nomes do País para os Jogos Paralímpicos do Rio/2016. Em 2014, a atleta deficiente visual venceu a maior parte das provas internacionais na categoria T11 nos 100m e 200m. Ganhou o Grand Prix de Dubai (Emirados Árabes Unidos), o Open de Berlim (Alemanha) e o Open de São Paulo, liderando o ranking mundial nas duas provas.

Ao lado do seu guia, Guilherme Santana, a atleta comemorou o título. "Estou muito alegre e agradecida. Tenho me mantido no topo do ranking e isso é um desafio contínuo. Esse prêmio é uma motivação a mais para eu seguir crescendo. Porque todas as minhas adversárias vão tentar me superar." Muito elogiada pelo visual digno de "Oscar", ela justificou. "Sou vaidosa. Além disso, queria fazer uma homenagem para uma pessoa especial, que é meu guia."