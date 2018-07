Crianças não veem a hora em que vai começar a Olimpíada

A ansiedade dos estudantes do Colégio Elvira Brandão é grande. Enquanto não chega o dia da cerimônia de abertura, as crianças tentam absorver os ensinamentos dos professores de educação física e de Toaldo, ex-jogador da seleção brasileira. Um dos maiores destaques na atividade era o jovem de ascendência japonesa Kenzo Akimoto Iria. Com corpo esguio, parece comprovar a aptidão técnica nipônica para a prática do esporte. Na véspera, havia aprendido a sacar por cima, e já praticava o fundamento com perfeição.

"Aprendi ontem a sacar desse jeito. Tem que pegar a bola do jeito certo, senão a bola não passa da rede", resume o garoto, em sua simplicidade infantil. O interesse de Kenzo pelos Jogos não se restringe ao vôlei.

"Quero ver aquele arremesso de dardos e a corrida. Acho muito legal. E o futebol também, é claro".

Já Giovana Cabral, 11 anos, que também joga vôlei na escola, quer conferir o desempenho da pequena e carismática Flávia Saraiva, novo destaque da equipe brasileira de ginástica artística. "Gosto muito dela. Também vou ver o futebol".

Sofia Martins Forlan, dez anos, herdou o interesse pelo vôlei da avó. "Ela gosta muito de vôlei. Já vi vôlei sentado com ela, e quero acompanhar esse esporte durante a Paralimpíada", adianta a garota, que gosta muito também de jogar queimada.