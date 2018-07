Crianças se inspiram nos exemplos

A experiência de ver atletas paralímpicos em competições fez com que muitos responsáveis levassem crianças ao Engenhão para verem de perto exemplos de superação. A freira Terezinha de Jesus levou 28 crianças do Lar da Criança Padre Franz Neumair, em Niterói, para assistir ao atletismo. Ela ganhou ingressos do Comitê Paralímpico. “É importante para estas crianças, que também têm muitos desafios porque não têm pais, verem que podem superar as dificuldades da vida, assim como esses atletas”, disse.

As irmãs Kethelyn, de 11 anos, e Lara, de 8, que vão ser adotadas por um casal de São Paulo, ficaram surpresas com as atrações esportivas. “Gostei mais de ver eles correndo. O ruim é que tem muita a coisa acontecendo ao mesmo e não dá para ver tudo”, disse Kethelyn.