Crise no Brasil não afetou animação do público no Rio-2016, diz pesquisa

Uma pesquisa que avaliou 4,9 milhões de posts em redes sociais feitos no Brasil por 1,3 milhão de pessoas antes e durante a Olimpíada do Rio de Janeiro e que ouviu a opinião de 1.400 pessoas em grupos de estudo revelou que a crise política e econômica não afetou a animação dos brasileiros com os Jogos. Segundo a análise, feita pela agência de comunicação Nova/SB com a plataforma de aferição digital Torabit, o clima de pessimismo que dominou o País foi substituído por um sentimento de alívio e de orgulho em relação ao evento esportivo, realizado de 5 a 21 de agosto deste ano.

"Antes da Olimpíada, havia uma influência muito grande do ambiente político nos posts referentes aos Jogos. Depois da cerimônia de abertura, os assuntos se descolaram", explicou nesta quinta-feira Sérgio Silva, diretor de planejamento da Nova/SB, ao apresentar os resultados. "Com o início dos Jogos, as pessoas se voltaram apenas ao evento em seus posts", complementou Caio Túlio Costa, diretor da Torabit.

A pesquisa qualitativa foi realizada de janeiro de 2015 a 22 de agosto deste ano (um dia após o fim da Olimpíada) e envolveu 140 grupos de discussão, nas cidades do Rio e de São Paulo. Os grupos foram formados por homens e mulheres com idades entre 18 e 50 anos e da classe C.

Antes dos Jogos, os pesquisadores identificaram, além da preocupação com a crise e o sentimento de que o Brasil deveria priorizar a resolução de seus problemas internos, um temor das pessoas de "passar vergonha" perante a opinião pública internacional, por eventuais falhas nas áreas de infraestrutura e segurança da Olimpíada.

Com o início das competições, eles verificaram um sentimento de "dever cumprido", e concluíram que as pessoas identificam o próprio povo como maior responsável pelo sucesso dos Jogos, e não governos ou empresas. "O clima passou a ser: 'ainda bem que eu estava enganado'. Foi uma virada na chave do pessimismo'", disse Sérgio Silva.

Já os posts interpretados foram feitos em todo o País em sites como Twitter, Instagram, Google+ e Medium (o Facebook não permite esse tipo de inspeção nos perfis de seus usuários). Os cinco atletas mais citados pelos internautas foram, na ordem, Usain Bolt, Neymar, Michael Phelps, Rafaela Silva (judoca medalha de ouro) e Thiago Braz (ouro no salto com vara).

Os pesquisadores fizeram comparações entre algumas menções nas redes sociais e constataram que as palavras de ordem "Fora Temer" foram 13,6 vezes mais escritas do que "Fora Dilma". E ainda que as referências à modelo Gisele Bündchen somaram menos da metade daquelas sobre a cantora Anitta - ambas participantes da cerimônia de abertura da Olimpíada. Na comparação com o período pré-olímpico, foi observada redução nos posts de conteúdos racista, homofóbico e misógino.