Croácia e Sérvia garantem vagas para torneio masculino do basquete no Rio-2016 Foram definidas neste sábado duas das três últimas vagas para a competição masculina do basquete nos Jogos Olímpicos do Rio, que serão em agosto. Croácia e Sérvia venceram, respectivamente, Itália e Porto Rico nos Pré-Olímpicos Mundiais. Neste domingo, nas Filipinas, Canadá e França lutam pela vaga derradeira.