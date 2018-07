Croácia ganha da Lituânia e Argentina enfrentará EUA no basquete masculino

Encerrando a fase de grupos do basquete masculino no Rio-2016, a seleção da Croácia derrotou a Lituânia por 90 a 81, na Arena Carioca 1, na noite desta segunda-feira. O resultado definiu a ordem de classificação no Grupo B, direcionando a Argentina para enfrentar o temido time dos Estados Unidos nas quartas de final.

Mais cedo, a Argentina colocou reservas em quadra e mostrou pouca motivação para encarar a Espanha, numa partida que era decisiva para determinar o futuro do Brasil na competição. Com a derrota dos argentinos, a seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira fase. O revés, porém, deixou a Argentina na quarta colocação da chave, após a vitória dos croatas.

Desta forma, o time argentino entrou na rota do "Dream Team". Se confirmar o favoritismo nas quartas de final, os norte-americanos vão duelar com os vencedores do confronto entre França e Espanha. Na outra ponta da chave, a Austrália vai enfrentar a Lituânia e a Croácia duelará com a Sérvia.

No duelo entre croatas e lituanos, nesta noite, o lituano Mantas Kalnietis foi o cestinha, com 26 pontos. Paulius Jankunas contribuiu com 18 para a equipe derrotada. Pelo time croata, Bojan Bogdanovic voltou a brilhar, como já havia feito na vitória sobre o Brasil. Ele anotou 22 pontos nesta segunda. Krunoslav Simon e Dario Saric registraram 19 e 18 pontos, respectivamente.