Marcus Vinícius é promessa brasileira no tiro com arco

Nos Jogos Olímpicos do Rio, o tiro com arco será mais do que o esporte que ganhou fama com Robin Hood, na literatura, e Legolas, no cinema. O protagonismo da modalidade no Brasil deve-se ao jovem arqueiro Marcus Vinícius D’Almeida. Aos 18 anos, ele chega à Olimpíada como uma das estrelas da delegação brasileira.

O atleta é um dos candidatos ao pódio e pode igualar o feito do judoca Tiago Camilo, em Sydney-2000, como o brasileiro mais jovem a conquistar uma medalha olímpica. Número 17 do ranking mundial, ele diz não carregar essa pressão. "Sei do que sou capaz, não preciso ficar gritando aos quatro ventos."

O arqueiro tem mais uma chance de provar seu potencial diante dos melhores do mundo. Até domingo, ele colocará sua mira à prova pela etapa da Copa do Mundo em Antalya, na Turquia. Antes de voltar ao País, no dia 4 de julho, Marcus Vinícius dará sequência à preparação olímpica em Dauchingen, na Alemanha, e Papendal, na Holanda.

O objetivo é ter um bom resultado no Rio-2016. Mas, para o jovem, isso não significa conquistar uma medalha no individual. "A gente tem uma equipe olímpica e seria muito bom ficar entre os dez melhores", diz.

O Brasil também será representado por Bernardo Oliveira – classificado na seletiva olímpica –, Daniel Xavier e Marcelo da Silva Costa Filho, definidos por escolha técnica. Aos 33 anos, Daniel tem a experiência dos Jogos de Londres como trunfo para não ficar na reserva.

No acumulado das quatro seletivas olímpicas, Marcus Vinícius garantiu a liderança e bateu seu próprio recorde brasileiro (671 pontos). Cada atleta lança 72 flechas a uma distância de 70 metros na fase de classificação; dez pontos são acumulados a cada acerto no centro do alvo.

O garoto tem boa bagagem. Aos 14 anos, ele foi chamado para a seleção brasileira. O primeiro bom resultado veio após dois anos: prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim (China). A lembrança da Vila Olímpica mexe com ele. "Parece que lá dentro tem um ar único, é uma sensação muito gostosa, de paz. Todo mundo que está ali quer ser o melhor que pode ser", diz.

Aos 16 anos, ele também levou a prata na Copa do Mundo do Tiro com Arco, em Lausanne (Suíça). E foi o mais jovem da história a se classificar para a decisão entre os oito melhores do mundo. Para Marcus Vinícius, o treinamento intenso é uma arma contra a instabilidade emocional, especialmente após os Jogos Pan-Americanos de Toronto, Canadá, em julho de 2015. Eliminado nas quartas de final e admitiu que o lado psicológico pesou. Mesmo sem fazer previsões, ele batalha para "dar certo na hora".

Na Olimpíada, a prova por equipes será no dia 6 de agosto e o individual masculino, de 8 a 12. O arqueiro não esconde a ansiedade. "É uma oportunidade única participar de uma Olimpíada em casa. Vou levar a experiência para o resto da minha vida."