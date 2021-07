Daniel Alves aprova atuação do Brasil em empate: 'Construímos ocasiões de gol'

Daniel Alves ficou satisfeito com a atuação da seleção brasileira no empate sem gols com a Costa do Marfim neste domingo, pela segunda rodada do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O veterano lateral-direito fez a avaliação de que a expulsão precoce de Douglas Luiz não atrapalhou a equipe, que, segundo ele, criou chances para vencer a partida mesmo quando estava em inferioridade numérica - na etapa final, os marfinenses também tiveram um atleta expulso.

"Não acredito que a expulsão dificultou nossa proposta de jogo. Conseguimos ocasiões, construímos jogadas mesmo com um a menos", avaliou o capitão do Brasil, após a partida em Yokohama.

Ele considerou exagerado o vermelho apresentado a Douglas Luiz pelo árbitro americano Ismail Elfath após a revisão do lance no monitor do VAR. Inicialmente, o juiz mostrou apenas o amarelo ao volante, mas mudou de ideia após rever a jogada na ferramenta tecnológica.

"São circunstâncias de jogo, temos que nos sobrepor a isso. Tenho dúvidas sobre o lance da expulsão, mas faz parte. Temos que valorizar o grande trabalho no dia de hoje", falou Daniel Alves, satisfeito com a performance da seleção a despeito de a vitória não ter vindo.

Com a expulsão, Douglas Luiz terá de cumprir suspensão contra a Arábia Saudita na rodada que encerra a fase de grupos. O jogo será na próxima quarta-feira, às 5h (horário de Brasília). O Brasil soma quatro pontos e divide a liderança do Grupo D com a Costa do Marfim.

As principais opções do técnico André Jardine para o setor são Gabriel Menino e Matheus Henrique. O jogador do Palmeiras chegou a aquecer para entrar neste domingo, mas o treinador desistiu da mudança e só foi alterar a equipe no segundo tempo.