Daniel Cargnin avança às quartas no judô, e Larissa Pimenta cai nas oitavas

O judoca brasileiro Daniel Cargnin está nas quartas de final da categoria até 66kg. Ele superou o moldávio Denis Mdavieru com um wazari no golden score e enfrentará o italiano Manuel Lombardo em busca de uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já Larissa Pimenta foi eliminada ao perder para a japonesa bicampeã mundial Uta Abe nas oitavas.

Número 13 do ranking mundial, Daniel foi superior a Mdavieru e mostrou repertório para derrotar o judoca da Moldávia no tempo extra. Antes, na primeira rodada, ele havia eliminado o egípcio Mohamed Abdelmawgoud. O brasileiro se recuperou da covid-19 recentemente e disputa sua primeira Olimpíada.

O caminho em busca de uma medalha em Tóquio é árduo para o brasileiro, já que Lombardo, adversário do gaúcho de 23 anos nas quartas, é líder do ranking na categoria e prata no Mundial deste ano. A luta será por volta das 5h da madrugada deste domingo (no horário de Brasília).

Depois de vencer a polonesa Agata Perenc no golden score, Larissa Pimenta, 14ª colocada do ranking da categoria, caiu para Uta Abe, japonesa bicampeã do mundo e atual terceira do ranking.

Apontada como postulante ao ouro, a anfitriã dominou completamente o combate, confirmou o favoritismo e venceu a luta com um ippon aos 2min03.

"Eu estou sentindo muito. Vim para dar o meu melhor e entreguei tudo o que tinha. Não vou desistir. Vou continuar", disse a resiliente e emocionada Larissa, que não conseguiu segurar o choro na entrevista após a luta. "Me senti confiante. Estava pronta para lutar e aproveitar a oportunidade de estar aqui".