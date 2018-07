Daniel Dias avança em primeiro lugar para a final dos 200m livre na Paralimpíada

O nadador Daniel Dias, conhecido pelo apelido "Michael Phelps brasileiro" em razão dos seus expressivos feitos no esporte, ficou em primeiro lugar nas eliminatórias e conseguiu nesta quinta-feira a classificação para a final dos 200 metros livre, classe S5, nos Jogos Paralimpícos.

Esta foi a primeira prova que Daniel Dias competiu no Rio-2016. Ele obteve o tempo de 2min39s35 e ganhou com larga distância em relação aos adversários de sua bateria. O segundo lugar na classificação geral ficou com o norte-americano Roy Perkins, que competiu em outra bateria e marcou 2min39s69. A terceira melhor marca foi do britânico Andrew Mullen, com 2min43s20.

A final desta prova será realizada ainda nesta quinta-feira, às 19h59, no Estádio Aquático Olímpico. No total, nesta edição da Paralimpíada, Daniel Dias competirá em nove provas, seis individuais e três revezamentos.

Daniel Dias é o maior medalhista do País, com 15 conquistas, sendo dez de ouro, quatro de prata e um de bronze, conquistadas nos Jogos Paralímpicos de Pequim (2008) e Londres (2012). Também é dono de 14 títulos e seis recordes mundiais.